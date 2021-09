A gazdasági növekedés meghaladja idén az 5,5 százalékot

Gulyás Gergely miniszter hangsúlyozta: Magyarország valamennyi dolgozó polgárának érdeme, hogy az első félév járványsújtotta időszaka ellenére idén az elmúlt 31 év legmagasabb növekedése valósulhat meg. Soha, amióta piacgazdaság van, ilyen mértékű növekedést nem tudott az ország elérni - hívta fel a figyelmet.

2021. szeptember 29. 14:56

A gazdasági növekedés idén az 5,5 százalékot biztosan meghaladja, de akár a 7,5 százalékot is elérheti, így a gyermeket nevelő családok mindkét szülője az átlagjövedelem szintjéig visszakapja jövőre a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

A miniszter elmondta: a kormány keddi ülésén először az aktuális gazdasági helyzetet értékelte, a pénzügyminiszter adott tájékoztatást a növekedés eddigi adatairól. Ennek alapján a kormány egyértelműen meg tudja állapítani, hogy olyan forgatókönyv nem lehetséges, hogy az idei növekedés ne érje el a 5,5 százalékot - jelentette ki.



"Azt tudjuk mondani a Pénzügyminisztérium tegnapi számai alapján, hogy a növekedés az 5,5 százalékot biztosan meg fogja haladni, de akár a 7,5 százalékot is elérheti" - mondta.



Hozzátette: ebből az következik, hogy minden 18 év alatti gyermeket, illetve iskolába járó gyermeket nevelő család mindkét szülője vissza fogja kapni az átlagjövedelem szintjéig a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját. Ezt az államkincstár visszafizeti a jövő év elején.



Közölte: a visszatérítést azon gyermekeket nevelő szülők kapják meg, akik 2021 bármely napján - akár egy napig is - családi kedvezményre voltak jogosultak, akár iskoláztatási támogatásra, akár nevelési ellátásra, akár családi adókedvezményre.



A visszatérítés értékhatára a 2020. decemberi, a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset tizenkétszerese - közölte.



A miniszter ismertette azt is: azon katások (kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők), akik 2021 bármely napján a szja-törvény vonatkozó szabályai szerint családi adókedvezményre lettek volna jogosultak, a megfizetett tételes adó 25 százalékát kapják majd meg visszatérítésként.



Csak az a kérdés, hogy mennyivel tudjuk túlszárnyalni az 5,5 százalékot - értékelt a miniszter, aki szerint sok függ attól, hogy milyenek lesznek a karácsony előtti forgalmi adatok, a vásárlási kedv. Reményét fejezte ki, hogy a járványhelyzetben sem következik be olyan változás, amely a gazdaságra negatív következményekkel járna.



Gulyás Gergely kitért arra is, hogy hosszú távon biztosítja a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzését az orosz Gazprommal 10 plusz 5 évre kötött gázvásárlási megállapodás.



A miniszter a hét elején aláírt szerződésről azt mondta, a magyar fogyasztók ennek a megállapodásnak köszönhetően továbbra is az egyik legalacsonyabb gázárat fogják fizetni egész Európában.



Elmondta, a most megkötött szerződés lényegesen kedvezőbb, mint az 1995-ben aláírt, most lejáró gázszerződés alapján a magyar államot terhelő fizetési kötelezettség volt.



Hozzátette: a szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik; ezt a mennyiséget két útvonalon szállítja Magyarországra a Gazprom, 3,5 köbméter gáz délről, az október 1-jétől üzembe álló szerb-magyar interkonnektoron keresztül, 1 milliárd köbméter pedig Ausztria felől érkezik.



Gulyás Gergely a megállapodás jelentőségét óriásinak nevezte. Azzal indokolt, az utóbbi hónapokban azt látták, hogy a nemzetközi piacokon korábban nem látott mértékű földgázár- és villamosenergiaár-emelkedés volt, többéves csúcsot értek el az energiaárak.



Felidézte, hogy az elmúlt évek magyar kormányzati intézkedéseinek köszönhetően 2013 óta átlagosan 25 százalékkal csökkent a földgáz, az áram és távhő ára Magyarországon, még inflációt követő emelést sem engedett a kabinet.



Ennek köszönhető, hogy ma a magyar fogyasztók Európába az egyik legalacsonyabb háztartási energiaárakat fizetik - mondta.



Kifejtette: jelenleg a magyar fogyasztók a negyven százalékát fizetik annak, mint amennyit a jelenlegi európai áramár alapján kellene fizetniük. Szerinte ezt az teszi lehetővé, hogy előnyös szerződést tudtak kötni energiabeszerzésre, döntően és legnagyobb mértékben Oroszországgal, valamint Magyarországnak jelentős mértékben sikerült gázt raktároznia.



Hozzátette: Magyarország ma az uniós tagállamok sorrendjében a hetedik a tárolt gázmennyiséget nézve, a tárolt üzemi gázmennyiség a tározók 83 százalékát kitölti.



Megjegyezte, a gáztározókat is ez a kormány vásárolta vissza.



Gulyás Gergely közölte, ha a baloldali pártok javaslatára megszűnne a rezsicsökkentés, az energiaárak befagyasztása, és a magyar háztartások a világpiaci ár alapján fizetnék az energiaköltségeket, akkor egy átlagos háztartásnak éves szinten 386 ezer forinttal kellene többet fizetnie az energiáért.



Úgy összegzett: a hosszútávú orosz gázmegállapodás nagy mértékben biztosítja Magyarország energiabiztonságát és azt a versenyképességi előnyt, hogy az ország olcsón tud gázhoz jutni a következő években is.



A koronavírus miatti járványhelyzettel kapcsolatban ismertette a napi adatokat, majd kijelentette: az egyetlen hatékony fegyver a vírus ellen az oltás. Elmondta, az oltási kapacitások korlátlanok Magyarországon, mindenkit be tudnak oltani, hatféle oltóanyag közül lehet választani.



Azt kérte, mindenki, aki még nem tette meg, oltassa be magát.



Beszámolt arról is, hogy csütörtökön a Veszprém megyei Hajmáskéren kihelyezett kormányülés lesz, ott nem csupán a haderőreformról lesz szó, a kormány egy németekkel közös hadgyakorlatot is megtekint.

