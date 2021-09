Együttműködés a gondoskodáspolitika területén

Szilárd és megingathatatlan alapokon nyugszik a kormány és az egyházak közötti együttműködés a gondoskodáspolitika területén - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán Csornán, a Csornai Premontrei Apátság idősotthona építésének bokrétaünnepségén.

2021. szeptember 29. 15:56

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára (k) beszédet mond a Csornai Premontrei Apátság épülő idősotthonának bokrétaünnepségén 2021. szeptember 29-én. A kormány mintegy 2,2 milliárd forinttal támogatta a beruházást. A premontrei rend idén ünnepli alapításának 900. évfordulóját. MTI/Krizsán Csaba

Fülöp Attila hozzátette: ez jellemzően nem így volt, és nem volt könnyű az a teher, amit a kommunista rendszerből kaptunk, sem az infrastruktúra, sem a gondolkodásmód területén.



A jó gondolkodásmód az, ha az állam a felelősségvállalás mellett megkeresi azokat a szereplőket, akik helyben tudnak segíteni - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ebben az egyház és az egyházi szereplők megkerülhetetlenek.



Kifejtette, hogy az egyházi szereplők egyrészt már akkor is karitatív szolgálatot teljesítettek, amikor az állam még nem is létezett. Másrészt olyan közösségépítő és lelkierő építő ereje van az egyháznak, amit más nem tud megtenni. Harmadsorban idehaza a katolikus közösségnek közösség és nemzetépítő ereje van, amely minden szempontból utánozhatatlan - sorolta.



Fülöp Attila elmondta, hogy ezen tevékenységeknek köszönhető, hogy ma Magyarországon a szociális gyermekvédelmi ellátások majdnem 50 százalékát egyházi fenntartók látják el, míg tíz éve ez az arány 12 százalék volt.



Hozzátette: a kormány a jövőben is arra törekszik, hogy együttműködik az egyházakkal és ezért is támogatta a Csornai Premontrei Apátság idősotthonának építését mintegy 2,2 milliárd forinttal.



Az államtitkár kitért arra is, hogy a premontrei rend idén ünnepli alapításának 900. évfordulóját. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy rend ünnepe soha nem a rend magánügye, mert egy rend mindig közösségben él, így elválaszthatatlan attól.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepi szentmisét követően a Nagyboldogasszony-templomban azt mondta, hogy egyházi vezetők, püspökök, papok, szerzetesi közösségek "hihetetlen sok módon" képviselik a krisztusi tanítás értékeit idehaza.



A premontreiek is sok módon képviselik az értékeket, hiszen iskolákat tartanak fenn, gyermekeket nevelnek, közösséget építenek és szociális területen is működnek - mondta.



Hangsúlyozta: a kormány részéről természetes, hogy az egyházak törekvéseit támogatja, mert amit a katolikus egyház és más felekezetek képviselnek, óriási érték a nemzet megmaradása szempontjából.



Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt hangsúlyozta, hogy a premontrei rend az évszázadok folyamán mindig a kornak megfelelő tevékenységet végzett, hiszen azt nézik, hogy hol tudnak a társadalom javára dolgozni.



Hozzátette, hogy a megyében a rend Csornán lát el egy plébániát és a közelben más településeken is lelkipásztori munkát végeznek, amellyel amellett, hogy terhet vesznek le az egyházmegyés papság válláról, olyan plusz lelki karizmát jelenítenek meg, amellyel az egyházmegye gazdagodik.

Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát elmondta, hogy a Szent Norbert Idősek Otthona alapkövét 2019 augusztusában tették le és a tervek szerint jövő tavasszal várható a megnyitása.



Az ünnepségen elhangzott, hogy az apátságban tavaly és tavalyelőtt elkészült fejlesztésekkel és a készülő épülettel együtt 5700 négyzetméteren hatvan idős ellátásról tudnak gondoskodni.



A szentmisén és a borkrétaünnepen részt vett mások mellett Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a térség fideszes országgyűlési képviselője; Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék közéleti vezetői; Udvardy György veszprémi érsek; Michael August Blume apostoli nuncius, valamint plébánosok és szerzetesi elöljárók.



