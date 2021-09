Ukrajnának semmi köze a gázszerződéshez

2021. szeptember 29. 17:40

A magyar kormányfőt Csehországban köszöntik – MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Közép-Európa fantasztikus lehetőségeket kínáló évtized előtt áll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a csehországi Ústí nad Labemban szerdán.

A kormányfő cseh kollégájával, Andrej Babissal találkozott, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: lassan megfordulnak a viszonyok, mert korábban azt gondolták, hogy Közép-Európa nem tud boldogulni Nyugat-Európa nélkül, ma a nyugat-európai gazdaságok nem tudnak működni Közép-Európa nélkül. Nincs sikeres német gazdaság sem Közép-Európa nélkül, Közép-Európa valóban az EU gazdaságának lokomotívja - jelentette ki.



Úgy vélte, ezért a térség politikai és gazdasági befolyása megnő, és emögött teljesítmény van. Azonban ezt csak akkor tudjuk érvényesíteni, ha a visegrádi együttműködés fennmarad - vélte.



Orbán Viktor kifejtette: a munkanélküliség csökkentésében tekintetében Csehország előttünk van egy lépéssel. Az eladósodottság alacsony szintjében is szeretnénk utolérni Csehországot, továbbá irigyeljük a cseh ipar saját teljesítményét is - sorolta.



Megjegyezte: azért jött, hogy megerősítse a visegrádi együttműködés (V4) cseh-magyar szárnyát, mert ha Csehország nem elkötelezett a V4 iránt, a V4 nem működik, a visegrádi csoportban szükség vannak Csehország erejére és politikai befolyására.



Kitért rá: aligha ússzuk meg a migráció következő nagy hullámát, Afganisztánból milliószám áramlanak ki az emberek, és egy részük a Balkánon és Magyarországon keresztül akar majd jönni. Magyarország nemcsak a saját határait, hanem egész Európát - benne Csehországot - is védi, ezért kért 50 rendőrt Andrej Babistól, hogy megerősítsék a határvédelmet - magyarázta.



Az intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS-ek) kapcsolatban elmondta: ennek a rendszernek a lényege, hogy mindenki fizet, mert háza és gépkocsija van. Ezt meg kell akadályozni, mert lehet, hogy "a nyugat-európaiak luxusába ez belefér, de a mi életünkbe nem" - jelentette ki. Hozzáfűzte: cseh partnerével egyetértettek, hogy ezen ügyben közösen lépnek fel a következő EU-csúcson.



Orbán Viktor a cseh-magyar gazdasági együttműködésről közölte: megtisztelő, hogy magyar cégeket is fogadnak a cseh gazdaságban, és a cseh-magyar gazdasági együttműködés soha nem látott csúcsokra ért fel.



Kifejtette: a kétoldalú kereskedelem volumene ebben az évben eddig 26 százalékkal bővült, és 330 cseh cég működik Magyarországon, sok ezer embernek adva munkát. Magyarország bővíteni akarja az együttműködést, amely jól megy a telekommunikációban, a mezőgazdaságban, az energiaszektorban, és szeretnénk kiterjeszteni a hadiiparra is - tette hozzá.



Hangsúlyozta: Magyarország készen áll, hogy "Andrej Babis kormányával szoros, baráti, józan és kölcsönös tiszteleten nyugvó együttműködést" valósítson meg a jövőben.



Kérdésre a kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar-orosz gázszerződés olyan ügy, amelyhez Ukrajnának nincsen semmi köze, ez egy magyar szuverenitási kérdés. Közölte: Magyarország szuverén ország, attól veszünk energiát, gázt, akitől akarunk. "Kizárólag mi döntjük el, hogy ezt az energiát milyen útvonalon szállítjuk Magyarországra" - mutatott rá.



Elmondta: amikor választunk a lehetséges útvonalak közül, egyetlen szempont van, az, hogy melyik garantálja a legnagyobb biztonságot. "Ahol a legbiztonságosabban tudunk szállítani, ott szállítunk, és ebbe senki sem szólhat bele" - tette hozzá.



Orbán Viktor kiemelte: "azt kívánjuk az ukránoknak, hogy küzdjenek meg a saját problémáikkal, de bennünket ebből hagyjanak ki".



Arra is kitért, hogy "mi közép-európaiak sikerre vagyunk ítélve", és "ha hagynak bennünket, akkor mi boldogulunk". Nem kérünk semmilyen extra segítséget, csak fair elbánást - mondta.



Úgy látja, nem fair, hogy a járvány megrázkódtatásának leküzdéséhez az EU-ban elhatározták, hogy minden tagállamnak adnak pénzügyi segítséget hitel formájában, de van nyolc ország, amely még nem kapta ezt meg. Ez nem a pénzről szól, hanem arról, hogy nem egyenlők a versenyfeltételek - mutatott rá.



Elmondta: az Európai Bizottság különbséget tesz országok között, és aki később kap segítséget, versenyhátrányba kerül. Ha az EU biztosítja az egyenlő elbánást, nem él vissza a hatalmával, hanem korrektül viselkedik, akkor Közép-Európában a sikertörténet folytatódni fog - fogalmazott.



Közölte: "nekünk három nagy csatánk van Brüsszellel". Az egyik a migrációról szól, "ők migránsokat akarnak, mi meg nem". A második az LMBTQ-kérdésről szól, "mi nem akarunk a gyereknevelésbe beleszólást engedni a szülőkön kívül semmilyen aktivistáknak, ők ehhez ragaszkodnak, be akarják küldeni az LMBT-aktivistákat" a mi iskoláinkba. A harmadik, hogy olyan zöldpolitikát csinálnak, hogy a magyar és közép-európai embereknek "a gatyája is rá fog menni" a magas energiaárakra - sorolta.



Kiemelte: ezt a három csatát meg kell nyernünk, ez a feltétele, hogy folytatódhasson a közép-európai sikertörténet.



Ugyancsak kérdésre közölte: 26 évet élt kommunista rendszerben, amikor az emberek nem mondhatták el a véleményüket. "Most meg elmondhatják, és mi ezért harcoltunk". Ez néha kényelmetlen, néha mondanak olyat, amivel nem ért egyet, de a lényeg, hogy elmondhatják a véleményüket - mondta. Hozzátette: aki nem tudja elviselni, hogy másnak más véleménye van, ne menjen miniszterelnöknek, hanem válasszon másik szakmát.



Azt is mondta: a nyugatiak nem tudják vagy nem akarják megvédeni a határaikat, beengedik ellenőrizetlenül a migránsokat, majd azt mondják, nem igazságos, hogy mindenki náluk van, szét kell osztani őket. De ez nem így van, mindenkinek meg kell védenie a határát, és ha nem tudja, kérjen segítséget.



Úgy vélte, aki nem tudja megvédeni a határát, vagy nem kér segítséget és beengedi a migránsokat, viselje a következményt. Kötelező kvóta nem lehet és jó, hogy Csehország ebben egyetért Magyarországgal - mondta.

