Viktor menekül

Az állami propagandagép már az európai parlamenti delegáció érkezésének napja előtt hazugságokat kezdett el terjeszteni.

„»Ha ennyire biztos az igazában, miért menekül a kérdések és a viták elől?« – ezt a kérdést tettem volna fel Orbán Viktornak, ha nem fut el az Európai Parlament Igazságügyi Bizottságának küldöttsége elől a héten. Magyarországra látogat ugyanis egy európai parlamenti küldöttség, amelynek én is tagja vagyok. Ez a delegáció a magyar jogállamiság helyzetéről konzultálna az érintettekkel: civil szervezetekkel, újságírókkal, bírósági vezetőkkel, valamint kormánypárti és ellenzéki politikusokkal.

Az apropót az adja, hogy a magyar jogállamisági vita egyre inkább éleződik Európában: egyszerűen már nem lehet szó nélkül elmenni amellett, ami Magyarországon történik. Ezért az Európai Parlament úgy döntött, hogy ellátva ellenőrző funkcióját, a hetes cikkelyes eljárás megindítása után további információkat gyűjt a magyar jogállamiság helyzetéről.

A delegáció találkozott volna Orbán Viktorral is, azonban a miniszterelnök a találkozót lemondta. Orbán Viktor évek óta kerüli a nyilvános vitát, a valódi újságírói kérdéseket, és általában az olyan helyzeteket, ahol meg kell védenie az igazát. Pedig lenne mit védeni: az elmúlt 11 év kormányzása során számtalan bűnt elkövetett, amiért felelősséggel tartozik.

Az állami propagandagép persze már a delegáció érkezésének napja előtt hazugságokat kezdett el terjeszteni, ezért érdemes tisztáznunk: a delegáció valódi célja az, hogy a jogállam jelenlegi magyarországi helyzetéről kapjon átfogó képet - ehhez meghallgat kormányzati, ellenzéki és független szereplőket is. A küldöttségbe minden frakció delegál tagot, a programba pedig minden egyes frakció javasolhatott programpontokat és meghívottakat. Sőt, a küldöttség menetrendjének összeállításánál minden egyes fideszes javaslatot elfogadtak. Találkozunk Varga Judittal és Pintér Sándorral, ahogy az ellenzéki pártok vezetőivel is. De beszélni fogunk az RTL Klub és az Átlátszó képviselőivel, ahogy a 888 és a Magyar Hírlap munkatársaival is.

Végül pedig pár szóban a szerepemről a delegációban. Magam is tagja vagyok a LIBE bizottságnak, így magától értetődő, hogy lehetőséget kaptam a hazámat illető munkában. Ezen túlmenően viszont azt is gondolom, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem kötelesség is. Hiszen egy ellenzéki képviselő mindig arra kap valójában mandátumot a választóktól, hogy ellenőrizze a mindenkori hatalmat. Én is erre kaptam felhatalmazást 2019-ben, és végtelenül szomorú, hogy a magyar Országgyűlés nem így működik.”

Donáth Anna: Orbán Viktor menekül