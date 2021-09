A kormány elutasítja a migránsok betelepítését

A kormány nem támogatja Brüsszel bevándorláspárti politikáját, a migránsok betelepítését, különösen az olyan eljárásokat, amelyek végén állampolgársághoz és szavazathoz juthatnának a letelepült migránsok - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten.

2021. szeptember 30. 18:57

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart a migránsok betelepítésének elutasítása témában a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2021. szeptember 30-án.

Kovács Zoltán a közmédiának azt mondta, az Európai Bizottság szerdán tette közzé migrációs stratégiájának új elemét: olyan "fenntartható keretet hirdet meg", amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy továbbra is szervezni akarják az Európába áramló migrációt, és a letelepítésen gondolkodnak.



Ne legyen senkinek kétsége, az európai baloldal nemcsak bevándorláspárti, hanem most már konkrétan olyan tervekkel áll elő, amelyek szerint állampolgárságot és szavazati jogot adnának a letelepült migránsoknak - jelentette ki az államtitkár.



Hangsúlyozta: a kormány ezt nem fogja engedni, hiszen a magyar emberek többször és egyértelműen kinyilvánították ebbéli akaratukat. Legutóbb az utolsó nemzeti konzultáción elsöprő, több mint 90 százalékos arányban jelezték, hogy nem támogatják Brüsszel bevándorláspárti politikáját és a migránsok betelepítését - mondta.



Kovács Zoltán ismertette: a legfrissebb adatok szerint idén már több mint 81 ezren kíséreltek meg illegálisan Magyarországra jutni. Ez a szám sokkal magasabb a 2015-ös migrációs válság előttinél és felhívja a figyelmet arra, hogy a határon hogyan növekszik az a migrációs nyomás, amelynek Magyarország már hatodik éve áll ellen - fűzte hozzá.



Az államtitkár ennél sokkal nagyobb bajnak nevezte, hogy Brüsszel nyomás alá helyezi a migrációs politikát. Megjegyezte, a magyarországi baloldal is azt tenné, mint az európai, ha nyerne a jövő évi országgyűlési választásokon: támogatná Brüsszel bevándorláspárti politikáját. Leszögezte: "amíg Magyarországon a polgári kormány van, addig ez nem fordulhat elő."

MTI