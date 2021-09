Magyarország szabad, független ország

Varga judit kifejtette: Brüsszelben már megkezdődött a 2022-es választási kampány; a LIBE bizottság politikai testület, Budapestre érkezett küldöttsége négy baloldali, illetve liberális és három jobboldali, konzervatív tagból áll. A jogállami viták értékviták, nem a jog betartásáról szólnak. Ezekre csak politikai válaszokat lehet adni.

Varga Judit igazságügyi miniszter egyértelművé tette az Európai Parlament (EP) állampolgári jogi, bel- és igazságügyi (LIBE) bizottságának küldöttsége számára, hogy Magyarország szabad, független ország és a bizottságnak semmiféle hatalma nincs felette. Erről a miniszter számolt be a Budapesten tartózkodó küldöttséggel folytatott egyórás megbeszélést követő sajtótájékoztatón csütörtökön.

Kifejtette: Brüsszelben már megkezdődött a 2022-es választási kampány; a LIBE bizottság politikai testület, Budapestre érkezett küldöttsége négy baloldali, illetve liberális és három jobboldali, konzervatív tagból áll.



A jogállami viták értékviták, nem a jog betartásáról szólnak. Ezekre csak politikai válaszokat lehet adni. A 7. cikkelyes eljárás is erről szólt, most pedig az európai baloldali többség nem hagyja, hogy a magyarok megvédjék a gyerekeiket. A LIBE bizottság már nyáron támadást intézett a magyarok ellen a gyerekvédelmi törvény miatt - emlékeztetett Varga Judit.



Jelezte: azt is tisztázta a küldöttséggel, hogy a 7. cikkelyes eljárás jelen szakaszában az EP-nek - és így a LIBE bizottságnak - semmi dolga. Most az EU Tanácsa előtt van az ügy. Az EP próbál ugyan nyomást gyakorolni az eljárásra a "tanácsi" szakaszban is, de ehhez nincs joga. Az EP "várja ki a sorát!" - mondta a miniszter. "Ez egy politikai boszorkányüldözés, (...) ahol a vádirat megegyezik az ítélettel" - fűzte hozzá. Ugyanakkor köszönetet mondott azoknak a képviselőknek, akik a magyar álláspont mellett szólaltak fel. "Európa még sokszínű" - jegyezte meg.



Varga Judit elmondta, hogy a küldöttség tagjainak útravalóul azt a könyvet adta, melyben részletesen cáfolták a korábbi Sargentini-jelentést.



A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az EU-ban az emberi méltóság, szabadság és demokrácia alapvető érték, a magyar kormány pedig csak a magyar nép demokratikus döntésének akar megfelelni.



Kérdésre válaszolva közölte: visszautasította a vádaskodásokat és a LIBE bizottság küldöttségét tájékoztatta arról, hogy a vitatott gyermekvédelmi törvény nem a felnőttekről szól.



Az EU helyreállítási alapjára vonatkozó kérdés kapcsán a miniszter leszögezte: "nem fogunk engedni a zsarolásnak". "A nonszenszek nonszensze", hogy értékvitához próbálják kötni a kifizetéseket, ráadásul egy közös hitelfelvétel után lehet olyan ország, amelyik nem jut hozzá a pénzhez - tette hozzá.



Varga Judit elmondta, hogy a 2006. őszi események kapcsán megkérdezte a LIBE bizottság küldöttségét, kezdeményeztek volna-e eljárást, de kitérő választ kapott. Mint ahogy az sem derült ki: miért nem foglalkozik a bizottság azzal, hogy az egyesült magyar ellenzéknek vannak nyíltan antiszemita nézeteket valló képviselői is - jegyezte meg az igazságügyi miniszter.

