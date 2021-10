KÁN Egyetemi Napok: „belakott" legyen az ország

Döntő jelentőségű a nemzet, a szuverenitás szempontjából, hogy Magyarország önellátó legyen élelmiszerből - mondta a miniszterelnök-helyettes pénteken Kaposváron.

2021. október 1. 13:10

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusán rendezett KÁN Egyetemi Napok megnyitóján a kaposvári Pannon Lovasakadémián 2021. október 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt

Semjén Zsolt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) KÁN Egyetemi Napok elnevezésű agrárseregszemléjének megnyitóján úgy vélte, ez felel meg a magyar tradícióknak is: Magyarország agrárország, a mezőgazdaság és a feldolgozóipar mindig meghatározó volt a magyar történelemben, s ez a jövőben is így lesz.



Hangsúlyozta, "akármit is csinálnak Brüsszelben", a polgári kormány olyan agárárpolitikát fog folytatni, amilyen a magyar vidéknek, a magyar gazdáknak a magyar állattenyésztésnek jó, mert ez munkahelyeket, megélhetést jelent vidéken és hozzájárul ahhoz, hogy az ország egész területe „belakott" legyen.

