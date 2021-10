A kormány célja az időskor biztonságának megteremtése

Idős korban az egyik legfontosabb a biztonság megteremtése, és az elmúlt tizenegy évben a kormány azon dolgozott, hogy Magyarországon minden idős ember minél inkább biztonságban érezhesse magát - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken az idősek világnapja alkalmából rendezett budapesti konferencián.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára beszédet mond az idősek világnapja alkalmából "Unokáink is látni fogják? - Merre tovább, Európa?" címmel rendezett konferencián 2021. október 1-jén. A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szervezte a konferenciát. MTI/Soós Lajos

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) közös tanácskozásán Rétvári Bence elmondta: a legkritikusabb időszak az idősek biztonsága szempontjából a koronavírus-járvány kitörése volt, és ezért a védelmi intézkedések mindig különös tekintettel voltak az idős emberek védelmére. Ezért volt az idősotthonokban látogatási tilalom, ezért vezették be egy időre a külön vásárlási idősávot, és ezért kapták meg ők hamarabb az oltásokat - mutatott rá.



Az államtitkár kiemelte: a biztonság anyagi biztonságot is jelent, és ezért is fontos Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli bejelentése, miszerint 80 ezer forintos nyugdíjprémium kifizetéséről döntött a kormány.



Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtizedben olyan nyugdíjszámítási módszert vezettek be, amelynek révén a gazdasági folyamatok miatt ne járhassanak rosszul a nyugdíjasok, de amikor csak lehet, jól járjanak.



Közölte azt is, hogy a "Nők 40" kedvezményes nyugdíjat már több százezer nő vette igénybe.



Az államtitkár kiemelte, a rezsicsökkentés is az időskor biztonságát szolgálja, hiszen ez fontos volt ahhoz, hogy az idősek kiadásai minél kevésbé növekedjenek.

Rétvári Bence azt mondta, nem tudják elfogadni azt a gondolkodásmódot, amely megpróbálja a fiatalokat és az időseket szembeállítani. Mi az együttműködésben gondolkodunk - hangoztatta.



Fűrész Tünde, a KINCS elnöke elmondta, ma Európában a 65 év felettiek részaránya a teljes lakosság körében 20 százalék, 2100-ra az arányuk 33 százalék lesz, tehát az európai lakosság egyharmada 65 év feletti lesz. Ma az átlagéletkor az Európai Unióban 78 év, 2100-ra 89 évre emelkedik majd.



A világban is azt látni, hogy egyre többen lesznek az idősek. Ma a világ lakosságának 9 százalékát teszik ki a 65 év felettiek, 2100-ra 22 százalék lesz az arányuk - tette hozzá.



Fűrész Tünde kiemelte: Magyarországon erőforrásként tekintenek az idősekre a munkahelyeken és a családokban is.

Hangsúlyozta, az idősek szerepe a családokban "meghatározó és nagyon fontos". A nagyszülői támogatás elengedhetetlen a családban. "Egy nagymama vagy egy nagypapa bizony kincset ér egy család életében" - fogalmazott Fűrész Tünde.



Kitért arra is, hogy az elmúlt tíz év elmúltával egyre többen döntenek a gyermekvállalás mellett: 2010-ben öt tervezett gyermekből három született meg, ma viszont már négy.



Az "Unokáink is látni fogják? - Merre tovább, Európa?" címmel rendezett konferencián Király Nóra, a Ficsak alapítója arról beszélt, hogy a soknemzetiségű kontinens krízisre adott válaszainak különbözősége fontos, eddig talán "szőnyeg alá söpört" véleménykülönbözőségeket, értékütközéseket hozott felszínre.



A tét nagyon nagy, és a most zajló, az unió jövőjéről szóló eszmecserébe Magyarország nagy lendülettel kapcsolódott be - mondta. Kiemelte, a jövőről beszélgetve - akárcsak egy jól működő családban - mindig fontos, hogy az organikus fejlődést kövessük: úgy keressünk válaszokat a kihívásokra, hogy közben rendíthetetlen ragaszkodunk gyökereinkbe.



Egy családban ez az idősebb családtagok tapasztalatainak figyelembevételét jelenti. Európa esetében pedig a zsidó és keresztény alapok, a nemzetállamok sokfélesége, az Európai Unió alapító atyáinak elgondolásai jelentik azt a fundamentumot, ahonnan sikerrel lehet továbbépítkezni - hangsúlyozta Király Nóra.



Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a konferencián a koronavírus elleni oltás fontosságára hívta fel a figyelmet.

