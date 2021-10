Magyar bölcsődét és óvodát avattak Besztercén

A magyar állam támogatásával magyar evangélikus bölcsődét és óvodát avattak pénteken az erdélyi Besztercén.

2021. október 1. 21:36

Balról jobbra: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Ioan Turc, Beszterce polgármestere, Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos és Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke elvágja a nemzeti színű szalagot az új evangélikus óvoda, bölcsőde és oktatási központ átadóünnepségén az erdélyi Besztercén 2021. október 1-jén. Az intézmény a magyar kormány támogatásával, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épült fel. MTI/Kiss Gábor

Az intézményt megáldó Adorjáni Dezső romániai evangélikus püspök megemlítette, a nyugat-európai testvéregyházak gyakran lemondanak az iskoláikról, karitatív intézményeikről, és átruházzák az államra a feladatokat.



"Mi építő és épülő keresztény közösségek vagyunk" - jelentette ki. Luther Mártont idézte, aki már a 16. században a gyermekek jogának és kötelességének tekintette a tanulást.

Adorjáni Dezső szerint a felekezeti oktatásra azért van szükség, mert ennek a középpontjában nem az ember, hanem Isten áll. "Isten igazi megismerése megfelelő viszonyba állítja az embert az általa érzékelt valósággal" - jelentette ki a püspök.



Grezsa István, az óvodafejlesztésért is felelős miniszteri biztos elmondta: szerte a Kárpát-medencében 179 új óvoda épült és 713-at újítottak fel a magyar állam támogatásával. Erdélyben 103 új óvoda építését és 356 felújítását finanszírozták. Úgy vélte: a program arra is jó, hogy Magyarország folyamatosan békejobbot tudjon nyújtani a szomszédainknak. Általa ugyanis az az ország gyarapodik, amelyben az intézmények megépülnek.



Hasonló szellemben szólt az avatót követő hálaadó istentisztelet végén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Elmondta: a szoros együttműködés, amelyet Magyarország Szerbiával, Szlovákiával és Horvátországgal alakított ki az elmúlt évtizedben, jó az országoknak, a nemzeteknek és a nemzeti közösségeknek is. "Ugyanezt a kezet felajánljuk Romániának is. A kereszténységben egyek vagyunk. Sokkal több dolog van, ami összeköt, mint ami szétválaszt bennünket" - jelentette ki.



Az államtitkár azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez a térség ellen tud állni "Nyugat-Európa szörnyű izmusainak", és a nyugati világot is visszavezeti a kereszténységhez.



Az óvodaavatást Ioan Turc, Beszterce polgármestere, és Stelian Dolha, Beszterce-Naszód megye prefektusa is köszöntötte és példamutatónak tartotta. Utóbbi úgy vélte: az óvodáknak és bölcsődéknek kihatásuk lehet a demográfiai folyamatokra is.



Décsei Attila alprefektus: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Beszterce megyei szervezetének elnöke kijelentette: a szórványban élő besztercei magyar közösség nem mond le arról a törekvéséről, hogy a városban önálló magyar iskolát is létesítsen. Úgy vélte: az önálló iskola elengedhetetlen ahhoz, hogy lelassítsák a magyar közösség asszimilációját.



A 67 ezer lakosú Beszterce városában a 2011-es népszámláláson a lakosság 5,7 százaléka vallotta magát magyarnak.



