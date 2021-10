Barátságok hálózata szövi át a Kárpát-medencét

Juhász Hajnalka: Nekünk, akik egy keresztény világnézeti pártban, a KDNP-ben dolgozunk, kiemelten fontos a nemzeti összetartozás ügye, kapcsolataink kiszélesítése, honfitársaink segítése.

2021. október 4. 14:29

A női értékek képviselete kiemelt szerepet kap a magyar családpolitikában és a magyar kormány kereszténydemokrata értékrendjében. Fontos, hogy a nemzetpolitikai célok további erősítése érdekében létrejöjjön a nők tapasztalatcseréje, fejlődjön a határon átnyúló kapcsolatrendszer. Juhász Hajnalkát a KDNP alelnökét, a Nőtagozat elnökét kérdezte a Gondola.

– Elnök asszony, a nők hangja hozzáadott értéket képvisel közéleti kérdésekben is. Milyen eredmények érzékeltetik a női összefogás erejét?

– Ez egy komplex kérdés. Én hiszek benne, hogy amint egy házasság egy férfi és egy nő szeretetkapcsolatán alapulva jön létre és így alkot egy kerek egészet, úgy az élet legtöbb területére elmondható, hogy a női és a férfi meglátások együtt hatékonyabb megoldásokra képesek. Éppen ezért gondolom, hogy nem lehet szétszálazni, hogy milyen eredmények azok, amelyekben kimondottan megnyilvánul a női összefogás ereje. Azt gondolom, hogy elhivatott, keresztény, hazájáért tenni akaró konzervatív nőként sokan ott állunk a kormányzati sikerek mögött is és biztos vagyok abban, hogy sok folyamatot tudunk – akár katalizátorként – is jó irányba előmozdítani. Ilyen a környezetvédelem kérdése is, amely a kis közösségek (akár családok) mindennapjaiban is meg kell, hogy jelenjen, s ennek kimutathatóan elsőszámú motorjai az édesanyák, akik a legtöbbször koordinálják a família mindennapjait, vásárlásait, prioritásait. Azt gondolom a „női összefogás ereje” olyan, mint egy finom úrihölgy: nem hivalkodik, diszkrét és szeretetteljes, de képes elérni a céljait!

– Szeptember 24-25-én rendezték meg a Kárpát-medencei Kereszténydemokrata Nőtalálkozót Kisvárdán. Az egész Kárpát-medencéből érkeztek olyan hölgyek, akik az adott város, település életében fontos szerepet töltenek be, és az élet számos területén szerzett tapasztalataikat osztották meg egymással. Az így felfénylő tudáskincs hogy hogyan szépíti a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig élő magyarjaink életét?

– Amikor a nőtalálkozó keretében találkozunk a Kárpát-medence minden szegletéből érkező hölgyekkel, olyan rálátást kapunk azonnal a magyarság mindennapjairól, amelyet bonyolult felmérésekkel is nehéz lenne bemutatni. A tapasztalatok összeadódnak és a különböző látásmódok, temperamentumok olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amely új utakat nyit meg mindannyiunk számára. Ez az esemény azt is – immár sokadszor – bebizonyította nekem, hogy sok olyan nő van Magyarországon, aki szeretne és tud is tenni hazájáért, szűkebb pátriájáért. Van-e nagyobb érték, mint magyarságunk összetartásában rejlő erő? Történelmi pillanat volt, hogy egy asztalnál és a hallgatóság között először közösen ültek a KDNP, Erdély, Kárpátalja, Vajdaság és Felvidék politikai és közéletében szerepet játszó hölgyek.

– A fő témák a nők közéleti, szerepvállalása a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a gazdaság újraindítását, a munkahelyteremtést, és a határon átnyúló kapcsolatok további erősítését érintik. Főleg ez utóbbiban, az államhatárokon átnyúló, a nemzethatárokon belül maradó kapcsolatrendszer fejlesztésében mi mindent értek el?

– Elsősorban kapcsolatfelvételt, egy jól működő információs fórum kereteit fektettük le a találkozón. Fontos, hogy formális és informális csatornákon is tudjunk egyeztetni, s ezt személyes találkozásokkal is megerősíthessük. Akkor tudjuk hatékonyan segíteni egymást és a magyarságot – éljen akárhol, akár az országhatárokon túl –, ha tudjuk, kihez fordulhatunk egy probléma vagy kérdés felmerülése kapcsán. Nekünk, akik egy keresztény világnézeti pártban, a KDNP-ben dolgozunk, kiemelten fontos a nemzeti összetartozás ügye, kapcsolataink kiszélesítése, honfitársaink segítése. Azt gondolom, hogy ha a barátságok, ismeretségek hálózata szövi át a Kárpát-medencét, akkor máris egy jobb és élhetőbb hellyé változtattuk azt, ahol mindenki megtalálhatja a boldogulását és elégedettségét.

– A programot szervező KDNP Nőtagozat elkötelezett a társadalom fenntartható gondolkodásának erősítése és a környezetvédelem iránt. A Nőtagozat hogyan von be civil szervezeteket a teremtésvédelem eredményeinek sokasításába?

– Mi azt az elvet valljuk, hogy ha mindenki a saját kis környezetében aktívan tenne a bolygónk védelméért, akkor igazán megváltoztathatnánk a világunkat és megóvhatnák azt az utánunk érkező nemzedéknek. Éppen ezért arra törekszünk, hogy a helyi civil szerveződéseket is aktívan bevonjuk ezen elhatározásunk megvalósításába. Egyesületek, alapítványok, baráti társaságok, kis közösségek mind képesek arra, hogy jobbá, tisztábbá tegyék környezetünket. A szemétszedések, a különböző workshopok és a szemléletformálás különböző módjai is ugyanezt a célt szolgálják. Nyilvánvalóan nagyobb szervezetekkel is érdemes keresnünk az összefogás lehetőségét, de meglátásom szerint a közösségi felismerésekben és az ott kifejtett aktivitásban van a természetet védelmének igazi kulcsa! Ha sok kis kör tud egyszerre mozdulni, akkor az az egész köszösséget jó irányba mozdítja majd el.



gondola