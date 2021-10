Élményt nyújtva tanítja fiataljainkat a világkiállítás

Sok ifjú érdeklődő látogatta az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítást a budapesti Hungexpón. A fiatalok felháborodnak az állatokkal történi visszaélések miatt – mutatott rá az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője.

2021. október 4. 21:12

Látogatók a Vadászat a XXI. században című tárlaton az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon a budapesti Hungexpón 2021. október 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar fiatalok is éreklődnek a természet rendjét megjelenítő expón a kőbányai vásárvárosban. A magyar világrendezvény hatalmas közönséget vonz, sok ismeretet ad ját, felejthetetlen élményeket nyújt.

Ifjú látogatók a Hal, Víz és Ember című tárlaton.

A magyar állatvédelmi jogszabályi környezet "minden rétegre kiterjed és elég korszerű", az Európai Unió világszinten az élen jár ezen a területen - mondta Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon a Hungexpo területén hétfőn.

A jogi végzettségű szakember az Állatok Világnapja alkalmából szervezett állatvédelmi nap programján megjegyezte: jellemzően az a probléma, hogy hiányzik a jogkövető állampolgári réteg, esetleg a jogszabályok alkalmazói nem a megfelelő súlyánál kezelik a kérdést.

Felhívta a figyelmet az oktatás fontosságára az állatvédelem területén. Erős intolerancia kezd kialakulni az állatokhoz kötődő visszaélésekkel szemben, elsősorban a fiatalok fogékonyak a kérdésre - hangsúlyozta.



Vetter Szilvia elmondta, hogy az Állatvédelmi Központ célja, hogy a különböző területeken működő szakemberek - így például a civil szervezetek és az erdészetek képviselői között - gördülékeny legyen a kommunikáció. Úgy fogalmazott, hogy a felelős és etikus felek között, ha nem is értenek egyet minden kérdésben, a közös nevezőt meg lehet találni.



A társas- és haszonállatoknál az ember minden szempontból felelős az élőlények állapotáért, a vadon élő állományoknál sokan úgy gondolják, hogy a "békében hagyással" tehet az ember a legtöbbet a fajokért - mutatott rá Vetter Szilvia. Ez az út azonban szerinte nem járható, miután az emberi tevékenység eredményeképpen a természet egyensúlya felborult, vadállatvédelemre igenis szükség van.

Látogatók a Nemzetközi Csarnokban.



Vetter Szilvia beszélt arról is, hogy a római jog az állatokat a dolgok kategóriájába helyezte, ami annyira meghatározó volt, hogy a mai napig így van ez. Az az igény, hogy jogot nyerjenek az állatok a múlt század 70-es éveiben csúcsosodott ki, amikor az emberek elkezdtek a természetről úgy gondolkodni, hogy "az nem egy végtelen erőforrás". Jelen helyzetben egyre részletesebb, esetenként szigorúbb szabályozások születnek az állatok jogainak a kérdésében. Az állatokra a római jog mentén továbbra is a dolgokra vonatkozó szabályokat alkalmazzák, ugyanakkor a jogrend előírja, hogy az élőlények sajátos természetét is figyelembe kell venni. Vannak már olyan jogszabályok is, amelyek kimondják, hogy az állatok nem dolgok, igaz új kategóriát számukra még nem tudtak meghatározni.

Látogatók a Hagyományos Vadászati Módok Csarnokában.



Az Állatok Világnapja alkalmából interaktív programok várták hétfőn egész nap a gyerekeket a kiállításon. A programterv szerint előadást tartott az Állatvédelem gyerekeknek honlap főszerkesztője, továbbá vadállatmentők, állatorvosok, óvodapedagógus és a Szegedi Vadaspark igazgatója is.



