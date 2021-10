Az EU külpolitikai arculatát rajzolják át a tagországok vezetői

Az Európai Unió külpolitikai arculatának megerősítéséről is tárgyalnak kedd este kezdődött szlovéniai munkavacsorájukon az európai uniós tagországok állam- és kormányfői - derül ki a megbeszélés előtti nyilatkozatokból.

2021. október 5. 22:16

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott családi fotón az Európai Uniós állam- és kormányfői az EU-Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó előestéjén a Ljubljanához közeli Brdóban 2021. október 5-én. Az első sorban Orbán Viktor magyar kormányfő (b2), mellette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b3). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A tagországok vezetői a szerdai EU-Nyugat-Balkán csúcsértekezlet előtt uniós körben találkoztak a Ljubljanához közeli Brdóban, hogy megvitassák a legutóbbi nemzetközi politikai fejleményeket egyebek között az afganisztáni kivonulás és az amerikai-ausztrál-brit biztonsági megállapodás nyomán.



Charles Michel, a tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke már a találkozó előtti meghívólevelében utalt arra, hogy az uniós külpolitikában kulcsszerepet kell játszaniuk a stratégiai partnerekkel - köztük a transzatlanti partnerekkel - ápolt kapcsolatoknak, de a közelmúltbeli fejlemények fényében át kell gondolni, hogy miként tudják az uniós célokat a legeredményesebben elérni.



Brdóban Michel megerősítette, hogy meglátása szerint tárgyalniuk kell arról, hogyan erősíthető ilyen körülmények között az unió önálló fellépése. "Erős szövetséget erős szövetségesek építenek" - fogalmazott a tanács elnöke. Hozzátette, hogy az unió erejének fontos összetevője az egységes fellépés.

Hangoztatta azt is, hogy az unió továbbra is a többoldalú megközelítésben érdekelt, olyan nemzetközi politikában, amelyben "erős partnerek és erősszövetségesek között vesz részt".

Emmanuel Macron francia államfő a találkozóra érkezve amellett érvelt, hogy az EU-nak az Egyesült Államoktól függetlenül is képesnek kell lennie nemzetközi fellépésre.



Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai képviselője - aki szintén jelen van a munkavacsorán - az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden azt mondta, az Egyesült Államok kétségkívül az EU legfontosabb stratégiai partnerei közé tartozik, ez a kapcsolat létfontosságú és pótolhatatlan, azonban szilárdabb alapokra kell helyezni. Véleménye szerint a múlt hónapban kötött amerikai-brit-ausztrál biztonsági partnerségi egyezmény egyben arra is rámutatott, hogy az amerikai társadalom változik, és ez kihat az EU-ra is.



Az EU-tagországok vezetői szerdán a nyugat-balkáni térséget alkotó országokból érkezett partnereikkel találkoznak. Az egyeztetésen az előzetes jelzések szerint megerősítik az unió bővítés iránti elkötelezettségét, azonban kérdés, hogy meglesz-e a konszenzus a konkrét előrelépéshez. Ilyen találkozót személyes jelenléttel utoljára a koronavírus-járvány előtt tartottak csúcsszinten.

