Vadászati expó: országszerte 995 ezren vettek részt

Kedden több mint 17 ezren látogattak el a világkiállításra, ezzel a központi helyszín, a megújult Hungexpo látogatottsága már átlépte a 263 ezret, az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló programsorozaton már több mint 995 ezren vettek részt.

2021. október 6. 19:37

Látogatók érkeznek az "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításra a budapesti Hungexpón 2021. október 6-án. MTI/Varga György

Kedden több mint 17 ezren látogattak el a világkiállításra, ezzel a központi helyszín, a megújult Hungexpo látogatottsága már átlépte a 263 ezret, az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló programsorozaton már több mint 995 ezren vettek részt - közölte a világkiállítás sajtóirodája az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint a nagy sikerű Fátyol iskolaprogramban eddig több mint 23 ezer diákot láttak vendégül a világkiállításon - a program szerdán újabb 98 diákcsoport és több mint 3300 diák érkezésével folytatódik. A Jószolgálati program keretében a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek, valamint a Civilút Alapítvány nehezítettséggel élőket támogató együttműködő partnereinek csoportjai előzetes regisztrációt követően díjmentesen látogathatják a világkiállítást.



A közlés alapján szerdán, az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás tizenkettedik napján az izgalmas előadások és bemutatók mellett továbbra is nagy szerepet kapnak a kulturális események.



Az A pavilon színpadi programját 11 órától Garamvölgyi László Vadászidény című könyvének bemutatója nyitja, majd 15 órától Ovidiu Ionescu, a brassói egyetem erdészeti karának dékánhelyettese tart előadást Wildlife management in Romania címmel; 15 óra 45 perctől a prágai állatkert zoológusa, Jaroslav Simek mutatja be napjaink legvadabb "hátasát", a Przsevalszkij-lovat, fél öttől pedig egy dokumentumfilmen keresztül Románia vadvilágát ismerhetik meg a nézők.

A D pavilon színpadán, a Nimród Caféban 12 órától Kittenberger Kálmánról Kókai Márton, a Nimród Vadászújság főmunkatársa beszélget vadászirodalmi szakértő vendégeivel, Pálos Gáborral, Vuray Györggyel és Horváth Józseffel. Ezt követően világzenei koncertek lesznek, 15 órától a Vadász talk showban Vágó Piros szerdai vendége Pálos Gábor orvosprofesszor, vadász és relikviagyűjtő lesz. A színpadi programot 17 órától a Fitos Dezső Társulat A falu című előadása zárja.



A tájékoztatás szerint az F pavilonban szerdán mind a négy hagyományos vadászati mód - solymászat, íjászat, agarászat, elöltöltő fegyverek - bemutatója várja az érdeklődőket, a programelemek ismételten látványosnak ígérkeznek.



A kulturális fesztivál részeként 18 órától a Ludwig Múzeumban Fabényi Julia múzeumigazgató vezetésével rendhagyó kurátori tárlatvezetésen tekinthetik meg az érdeklődők a Metafizikus áthatolás egy zebrán című kiállítást, amely egyfajta keresztmetszetét nyújtja annak, hogyan gondolkodnak ma a művészek a természet és a vadászat kapcsolatáról.



A világkiállítás vidéki helyszínei közül Vásárosnamény továbbra is színes eseményekkel várja az érdeklődőket, itt a hét vendégei Felvidék és Borsod-Abaúj-Zemplén megye vadászai. Több tematikus program is lesz: fa-, csontfaragók és vadászkésesek bemutatkozása a mesterek utcájában, a Világjáró Vadászok és a Vadász Könyvklub kiállítása, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának kiállítása, illetve megtekinthető az Ezer arcú természet című fotókiállítás.



Révfülöpön, a mólónál folytatódik a IX. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny.



A programokról, a belépőjegyekről és megközelítési lehetőségekről a https://onewithnature2021.org honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.



A Jószolgálati programról bővebb információ a https://onewithnature2021.org/joszolgalati-program oldalon olvasható.

Látogatók a hazai és nemzetközi trófeakiállítás csarnokban az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon.

MTI