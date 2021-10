Az EU-nak változtatnia kell energiaár-politikáján

2021. október 6. 20:18

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott fotón Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Janez Jansa szlovén kormányfő az EU-Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón a Ljubljanához közeli Brdóban 2021. október 6-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyarország álláspontja szerint az Európai Uniónak változtatnia kell az energiaárakkal kapcsolatos politikáján - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a szlovéniai Brdóban az európai uniós tagországok és a nyugat-balkáni térséget alkotó országok állam-, illetve kormányfőinek találkozóját megelőzően.

Rövid nyilatkozatában a kormányfő úgy vélte, legalább részben az Európai Bizottság hibája, hogy az árak megemelkedtek.



Meg kell változtatni bizonyos szabályozásokat, különben mindenki hátrányt fog szenvedni - fogalmazott.



Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy Magyarországot az áremelkedés egyelőre nem érinti, mert az árak nem növekedhetnek a megszabott felső határnál magasabbra. Az Európai Bizottság javasolta, úgynevezett zöld megállapodás azonban közvetett adózást rejt magában a lakástulajdonosok és az autótulajdonosok számára, ez Magyarország számára elfogadhatatlan - tette hozzá.



A brdói találkozóról távozva a miniszterelnök egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a fő felelősség Frans Timmermanst, az Európai Bizottság e témáért felelős alelnökét terheli, mert "rossz számításokat végzett és az EU lakossága most extra árat fizet".



Hangoztatta: "az árak emelkedni fognak minden nap, hacsak ezt az ostoba tervet vissza nem vonják". Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer, az ETS működését fel kell függeszteni, "és vissza kell térnünk a realitásokhoz" - szögezte le.



Megismételte, hogy Magyarországon a háztartások egyelőre nem szenvedik meg az árak növekedését, mert felső határuk van. A vállalatok, különösen a kis- és közepes vállalatok azonban már ma is érzékelik, mert magasabb árakat kell fizetniük.



Az EU-tagországok vezetői kedd esti munkavacsorájukon kitértek az emelkedő energiaárak kérdésére is, és uniós részről jelezték, hogy a következő hetekben behatóbban is foglalkoznak ezzel a témával.

