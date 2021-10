Vadászati expó – iparművészeti tárgyakon a hagyomány

A vadászat hagyományaival ismerteti meg a közönséget az Iparművészeti Múzeum (IMM) kerámia- és üveggyűjteményének darabjain keresztül a Terítéken című új kiállítás, amely csütörtökön nyílt meg a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításhoz kapcsolódva.

2021. október 7. 20:21

Porcelán vadkan kutyákkal az "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérőprogramjaként megrendezett herendiporcelán-kiállításon a Mezőgazdasági Múzeumban. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tárlata a múzeum Vadászat és vadászfegyverek Magyarországon című kiállításán nyílt meg. MTI/Mohai Balázs

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből való dísz- és használati tárgyakon a természet, az élővilág és az ezzel összhangban lévő ősi tevékenység, a vadászat több évszázadon átívelő lenyomata köszön vissza - hangsúlyozta Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója.



Kiemelte, hogy az ilyen tárlatok alkalmával a gyűjteményből a jól ismert "sztártárgyakon" túl különlegességek is előkerülnek, a mostani kiállításon látható műtárgyak közül több is komoly restaurálási munka után kerül a közönség elé.



Estók János, a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a kiállításból egyebek mellett kiderül az is: a vadászat mint a szabadidő eltöltésének sajátos formája nemcsak az előkelőkre volt jellemző, hanem a nagy- és középpolgárság is előszeretettel űzte ezt a tevékenységet, erről tanúskodnak a Zsolnay-tárgyak a kiállításban.



A vadászattal nagyon szoros kapcsolatban álló reprezentatív műtárgyakat láthat a közönség, de néhány tárgyon keresztül a kiállítás bemutatja az európai kerámiaművészet legfontosabb műhelyeit és alkotóit is - hangsúlyozta Radványi Diána, a kiállítás kurátora.

Felhívta a figyelmet egyebek mellett a legkorábbi darabra, egy 17. századból való nagyméretű fajansztálra, amely a vadászat istennője, Diana és Akteon történetét sűríti bele egyetlen képbe.

Érdeklődő az "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérőprogramjaként megrendezett herendiporcelán-kiállításon a Mezőgazdasági Múzeumban.



Látható a kiállításon egy a tatai fajanszmanufaktúrában készült tálca, VI. Károly császár vadászétkészletének egyik levesestálja, valamint az iglói keménycserépgyárból származó levesestál is, de bemutatják az IMM-gyűjtemény csúcsdarabjainak számító két szelencét is, amelyek a meisseni porcelángyárban készültek.



Mint Cselovszki Zoltán a megnyitón elmondta, a december 31-ig nyitva tartó tárlatot múzeumpedagógiai programok is kísérik.



MTI