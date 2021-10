Karácsony körül vészesen fogy a levegő

Pénteken jelentheti be Karácsony Gergely, hogy visszalép-e a baloldali előválasztás második fordulójától Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester javára.

2021. október 7. 23:29

A főpolgármester és stábja azt követően kezdett erről tárgyalni csütörtök este a Karácsonyt támogató pártokkal, hogy a Momentum csütörtök délután rendkívüli tájékoztatón jelentette be: Márki-Zay Pétert támogatják. Ma felgyorsultak a baloldali előválasztás eseményei: Karácsony délelőtt még újabb, hármas miniszterelnök-jelölti vitát javasolt, Márki-Zay viszont ellentámadásba lendült, és azt állította: a főpolgármester becsapta és zsarolni akarta őt.

Noha pár napja még Dobrev Klára elleni szövetségben, közösen indultak volna az előválasztás második fordulóján, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter végül szakított egymással. Érdekes fordulat ez annak tükrében, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás szerint Dobrev kétszereplős felállásban is nyerne, a most kialakult helyzet pedig még esélyesebbé teszi, hogy végül ő legyen a baloldal közös listavezetője.



A korábban favoritnak tartott, ám támogatottságban immár harmadik helyre szoruló főpolgármester csütörtökön napközben egyébként azzal állt elő, hogy a hivatalosan jövő hét szerdára tervezett miniszterelnök-jelölti vitát most szombaton előzze meg még egy, mielőtt vasárnap elkezdődik az előválasztás második fordulója.

„Az előválasztásnak arról kellene szólnia, hogy a politikusoknak milyen jövőképet kellene kínálniuk, végre arról kellene szólnia a politikának, hogy hogyan fogunk jobban élni ebben az országban. Sajnálom, hogy az elmúlt néhány napban keveset beszéltünk erről” – magyarázta.

A nemrég még szövetségesnek tartott Márki-Zay Péter eközben kemény támadásba lendült Karácsony ellen. Mint az ATV-ben fogalmazott: a főpolgármestert továbbra is szimpatikusnak tartja, de szerinte annak, „aki Tóth Csabával közösen vezette Zuglót”, a választók nem hiszik el az elszámoltatásra vonatkozó ígéreteit. Bevitt egy gyomrost azzal is, hogy kijelentette: míg Karácsony ötszázmillió forintot költött el a kampányára, alig ért el jobb eredményt nála, aki mindössze húszmillióból gazdálkodott.

Márki-Zay végül megerősítette, hogy Karácsony becsapta és zsarolni akarta őt, amikor megállapodásuk ellenére szerdán bejelentette, hogy nem lép vissza a javára.

Karácsony Gergely körül egyre fogy a levegő, annak tükrében pedig főleg, hogy a Momentum csütörtök délután rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: Márki-Zayt támogatják a második fordulóban. Döntésüket Fekete-Győr András pártelnök azzal indokolta: meglátásuk szerint veszélybe került, hogy legyen kormányzóképes alternatíva 2022-ben, és a legesélyesebb miniszterelnök-jelölt küzdjön meg Orbán Viktorral.

Mivel Karácsony és Márki-Zay nem tudott megegyezni, hogy melyikük lépjen vissza, a Momentum szerint utóbbival van a legnagyobb esély a Fidesz leváltására, ezért őt támogatják – mondta a pártelnök. – Az tudja legyőzni Orbán Viktort, aki a legkeményebben dolgozik érte. És én a kemény munkában hiszek. Ezért járom megállás nélkül az országot. Mert nem taktikázással, hanem az emberekkel kell foglalkozni – reagált a Momentum bejelentésére Dobrev Klára.

Emlékezetes, Kiszelly Zoltán lapunknak kifejtette: a Gyurcsány-féle színjáték része Márki-Zay jó szereplése is, akin keresztül elhitették, hogy a baloldalon belül létezik alternatíva, amely elutasítja a 2010 előtti világot.

A cél az volt, hogy a Gyurcsány családot elutasítókat is mozgósítsák, végül integrálják abba az adatbázisba, amit az előválasztás ürügyén építenek – mutatott rá a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Csütörtök esti sajtóértesülések szerint, miután a Momentum bejelentette, hogy beállnak Márki-Zay mögé, Karácsony és stábja elkezdték mérlegelni a visszalépést, és erről a főpolgármester tárgyalásba kezdett a szocialista párt vezetésével. A Mandiner forrásai szerint Karácsony a döntéséről pénteken tesz bejelentést. Az ATV szerint az MSZP vezetésében nem aratna osztatlan sikert, ha Karácsony visszalépne Márki-Zay Péter javára az előválasztás második fordulója előtt. A Hvg.hu úgy tudja, az LMP is maradásra bírná a főpolgármestert.

