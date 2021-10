Hiperpasszív villamosok

2021. október 8. 01:11

Máté Krisztián/Ripost

Karácsony Gergely hétfőn jelentős lépést tett a nemzetegyesítés felé. Igaz, egyelőre nem sikerült a teljes nemzetet egyesítenie, csak a budapestieket, akik teljes egységben és egyetértésben anyáztak, amikor a négyes-hatos villamosok, fogaik között vizes homokkal, úgy döntöttek, hogy hiperpasszivitásba vonulnak. Amit állítólag a teljesen váratlan módon leesett eső okozott. Ez az októberi eső legalább akkora meglepetés volt, mint a tavaly télen hasonlóan váratlanul lehullott néhány centiméter hó, aminek következtében akkor is úgy omlott össze a főváros közlekedése, mint a New York-i ikertornyok szeptember 11-én.

Persze, Tarlósnak mázlija volt: kilenc év alatt se eső, se hó, így könnyű üzemeltetni a várost, szegény Karácsonyt meg még az ág is húzza, elemi csapás elemi csapás hátán. Micsoda pech: úgy járt, mint minden baloldali kormány 1990 óta. Valahogyan mindig csak akkor van válság, amikor a baloldal kormányoz, a mázlista jobboldal meg mindig kifogja a világgazdasági konjunktúrát. 1998-ban is, hogy kifogta az orosz pénzügyi válságnak álcázott konjunktúrát. Most meg a koronavírus-konjunktúrát. Micsoda mázlisták! Így könnyű kormányozni.

Persze lehet, hogy az egész villamosleállás csak azért történt, nehogy véletlenül elüsse Gergőt valamelyik villamos, mert megígérte, hogy abban az esetben visszalép Márki-Zay javára az előválasztáson. Gyurcsány pedig úgy döntött, inkább leállíttatja Draskoviccsal a forgalmat, nehogy ez a szerencsétlen hülye tényleg villamos elé lépjen.

Szemben a budapestiekkel, a közvélemény-kutatókat még nem sikerült teljesen egyesíteni. Ahány közvélemény-kutató, annyi a mondás arra vonatkozóan, hogy ki a legesélyesebb az ellenzéki előválasztás második fordulójának megnyerésére, és ki lenne a legesélyesebb tavasszal Orbán Viktorral szemben. Mindig tudtuk, hogy így van, de ennyire még talán sosem volt nyilvánvaló, hogy a közvélemény-kutatók igazából nem mérni, hanem a választási eredményeket és a politikát befolyásolni kívánják. Mint az egyszeri viccben: Azt már megbeszéltük, hölgyem, hogy Ön mi, most az árról vitatkozunk.

Mi itt, vidéken, mindezen csak jót röhögünk, és beülünk, illetve felülünk, ki-ki az autójába vagy a biciklijére, és megyünk a dolgunkra. Tavasszal pedig leszavazunk a Fideszre. És ugyanezt tudjuk javasolni a budapestieknek is, amennyiben egy működő országban kívánnak élni.

