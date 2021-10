Kiszáll Karácsony a jelöltségi bohózatból

Visszalép az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségért folytatott versenyből Karácsony Gergely főpolgármester, aki ezt pénteken, az Országháznál tartott sajtótájékoztatón jelentette be.

2021. október 8. 16:23

Karácsony Gergely főpolgármester (j) és Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke sajtótájékoztatót tart az Országház előtt 2021. október 8-án. Karácsony Gergely visszalép az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségért folytatott versenyből. Az MSZP, a Párbeszéd és az LMP által indított politikus közölte: arra kéri támogatóit, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazzanak. MTI/Balogh Zoltán

Az MSZP, a Párbeszéd és az LMP által indított politikus közölte: arra kéri támogatóit, hogy az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazzanak.



Az ellenzéki előválasztáson Karácsony Gergely - Dobrev Klára (DK) mögött és Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) előtt - a második helyen végzett.



A főpolgármester indoklásként elmondta, a döntés azért volt könnyű számára, mert tisztességes, becsületes, szolgálatra kész embernek tartja Márki-Zay Pétert, aki jobban szereti a hazáját, mint a hatalmat.



Hozzátette: nehéz pedig azért volt a döntés, mert az első fordulóban 170 ezren szavaztak rá, és most egy olyan jobbközép politikust fog támogatni, akivel vitái is vannak, például az adórendszerről.



"Arra a belátásra jutottam (...), hogy ha ezt nem lépem meg, akkor Orbán Viktor marad és a közöttünk lévő politikai viták jelentősége elszáll a levegőbe" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Döntését súlyos áldozatnak nevezte saját maga és az őt támogatók részéről, de aki most nem hoz áldozatot, az nem hazafi - tette hozzá.



Márki-Zay Péter azt mondta, Karácsony Gergely bebizonyította, hogy neki "a haza érdeke mindennél fontosabb". Közölte azt is, tisztelete jeléül belép a főpolgármester 99 elnevezésű mozgalmába.



Cáfolta, hogy az elmúlt napokban hatalomtechnikai játék zajlott volna. Semmilyen osztozkodás nem volt, megegyeztek, hogy azokat a közös értékeket, amelyeket eddig Karácsony Gergely képviselt, mostantól ő is képviseli - jelentette ki Márki-Zay Péter.



A hódmezővásárhelyi polgármester - aki azt mondta, Karácsony Gergely kapott megkeresést a Demokratikus Koalíciótól is - közölte: a kormányváltáshoz kell Dobrev Klára támogatása is, de ha ő lenne az ellenzék kormányfőjelöltje, akkor nem tudnának hárommillió embert összegyűjteni, amennyi kell Orbán Viktor leváltására.



Reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor nem fog tömegeket mozgósítani Dobrev Klára mellett az előválasztáson. Akik Dobrev Klárára szavaznak, valójában Orbán Viktorra szavaznak - jelentette ki. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem a DK jelöltje az ellenfél, hanem Orbán Viktor.



Márki-Zay Péter a szavazóknak címezve szavait azt mondta, "az önök egyetlen reménye sajnos ma én vagyok".



Volt kérdés arról, hogy Karácsony Gergely valóban félmilliárd forintot költött-e a kampányára. A főpolgármester azt mondta, ennél jóval szerényebb összeget költött el. Elmondta, hogy visszalépéséről az Országos Előválasztási Bizottságot és az őt támogató pártokat tájékoztatta. Közölte, az őt támogató pártok testületei fognak dönteni arról, támogatják-e Márki-Zay Pétert.



Arról nincs szó, hogy megosztanák a miniszterelnöki ciklust - válaszolta egy kérdésre.

