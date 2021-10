Nyolc állam szakminisztere a vadászati expón

Nagy István agrárminiszter a térség 7 országának agrárminisztériumi vezetőjével tárgyalt pénteken a budapesti Hungexpón.

2021. október 8. 17:10

Ales Irgolic, Szlovénia Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztériumának államtitkára, Marius Micu, Románia Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának államtitkára, ©ime Mrsic, Horvátország Mezőgazdasági Minisztériumának államtitkára, Hriszto Bozoukov bolgár mezőgazdasági, élelmezési és erdészeti miniszter, Ryszard Bartosik, Lengyelország Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának államtitkára, Jiří ©ír cseh mezőgazdasági miniszterhelyettes, Samuel Vlcan szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és Nagy István agrárminiszter (b-j), a V4 + 4 agrárminiszteri csúcstalálkozót követően nyilatkozatot írnak alá a közös agrárpolitikáról az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon a fővárosi Hungexpón 2021. október 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A csúcstalálkozót követően a miniszter közölte, hogy a bolgár, a cseh, a horvát, a lengyel, a román, a szlovák és a szlovén agrártárcák képviselőivel a térséget érintő kihívásokról értekeztek. Beszédében Nagy István összefogást szorgalmazott a térség államaival. Sürgette többek között az agrárkutatási együttműködések erősítését, és közös fellépést szorgalmazott annak érdekében, hogy az uniós országok tagállami hatáskörben, a saját nemzeti sajátosságaikhoz igazodva hajthassák végre az EU közös agrárpolitikáját (KAP). Úgy vélte, a brüsszeli akarat sokszor ellentétes a helyi agrárérdekekkel, az uniós partnereknek pedig meg kell érteniük, hogy a vidék "nem valaminek a széle, hanem az európai életmód szíve" - fogalmazott Nagy István.



A miniszter szerint az agrárpolitika legfontosabb feladata az egészséges, tápláló élelmiszerek előteremtése, ami fenntartható élelmezési rendszerekkel garantálható, biztosítva egyúttal a méltányosságot az ellátási lánc valamennyi szereplőjének, és mérsékelve az élelmiszer-pazarlást. Ennek mennyisége Magyarországon csökken ugyan, de uniós szinten még mindig 88 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik évente - tette hozzá. A tárcavezető az élelmiszerlánc digitalizációjában látja a megoldást a pazarlás visszaszorítására.



Nagy István közölte, hogy magyar kezdeményezésre a visegrádi államok agrárminisztereinek 2022 tavaszára tervezett ülése közös nyilatkozatot fogadhat el. Az egészséges, fenntartható élet biztosításáról szóló párbeszéd jelentős mértékben hozzájárulhat az élelmezési rendszerek átalakításához a következő évtizedben - mondta.



A cseh kormány mezőgazdasági miniszterének helyettese a fenntartható termelés jelentőségét hangsúlyozta, de hozzátette, hogy ennek elérése komoly kihívás a mezőgazdaság számára. Jiří ©ír a kutatások támogatását, és az új technológiák mielőbbi alkalmazását is szorgalmazta a sajtótájékoztatón.



A lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca államtitkára elismerően szólt Nagy István felvetéseiről, hiszen - mint mondta - a KAP, a fenntarthatóság, és az élelmiszerpazarlás az agrárpolitika legfontosabb kihívása. Ryszard Bartosik bízik abban, hogy folytatódik a regionális együttműködés, és minden érintett számára meghozza a remélt eredményeket.

Muravidék, Felvidék...

Csütörtökön több mint 48 ezren látogattak el a világkiállításra, ezzel a központi helyszín, a megújult Hungexpo látogatottsága már átlépte a 332 ezret, az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló programsorozaton már több mint 1 millió 70 ezren vettek részt - közölte a világkiállítás sajtóirodája pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a nagy sikerű Fátyol iskolaprogramban eddig több mint 33 ezer diákot láttak vendégül a világkiállításon - a program pénteken újabb 163 diákcsoport és több mint 4800 diák érkezésével folytatódik, a regisztrált diákok száma pedig már meghaladja a 60 ezret.



A Jószolgálati programban a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek, valamint a Civilút Alapítvány nehezítettséggel élőket támogató együttműködő partnereinek csoportjai előzetes regisztrációt követően díjmentesen látogathatják a világkiállítást. Pénteken az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás keretében folytatódik az OMÉK (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár), az ország legnagyobb agrár-mezőgazdasági vására. Emellett - a megszokott módon - rendkívül széleskörű szakmai és szórakoztató programokkal várják a látogatókat a Hungexpón, valamint a vidéki helyszíneken - írták.



A Hungexpo B és E pavilonjában második napjához érkezik az OMÉK. A rendezvény a világkiállításra szóló jeggyel látogatható, amit - a sorban állás elkerülése miatt - érdemes online, előre megvásárolni - közölték.



Az E pavilonban Kovács Lázár séf látványkonyhájában szarvasbélszín készül áfonyás mártással, emellett a szarvasragu vadgombás reszelt tarhonyával és a savanykás tejfeles vadvetrece is izgalmas gasztrokalandot ígér; 11 órától és 13 órától Horkay András nemzetközi borakadémikus, 15 órától pedig Angerman László sommelier tart vezetett borszemináriumot a tájékoztatás alapján.



Az A pavilonban 10.30-tól 16 óráig Szlovákia tart nemzeti napot standján, a programot Samuel Vlčan szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nyitja meg. A nap során az érdeklődők megismerkedhetnek többek közt a szlovák kutyafajtákkal és vadászkürtjelekkel, valamint néptánc-, vadhívó- és solymászbemutató is várja őket.



Szintén az A pavilonban, a World Conservation Forum keretében 11 órától Krajcsovits Sándor, a Toyota Central Europe Kft. termék- és marketing menedzsere tart előadást Hidrogén alapú társadalom - a Toyota Beyond Zero stratégiája címmel a nagyszínpadon.



Déltől Fulton Mangwanya, a zimbabwei nemzeti parkokat irányító hatóság vezetője és Patience Gandiwa, a hatóság nemzetközi természetmegőrzési kapcsolatokért felelős igazgatója tart előadást Sustainable Use of Wildlife in Southern Africa címmel angol nyelven.



Egy órától Christof Mauch történész, a müncheni Rachel Carson Környezetvédelmi és Társadalmi Központ igazgatója szintén angol nyelven beszél arról, hogy milyen sebezhető a világ, majd 15 órától a Nations' Hour keretében Nagy István agrárminiszter tart előadást.



A B csarnok színpadán zenés, táncos előadásokkal várják a látogatókat: 11 órától 18 óráig divatbemutató, a muravidéki Kapca Népdalkör, a Székely Góbék humoros előadása, végül pedig Szarka Gyula és zenekara szórakoztatja az érdeklődőket.



A D pavilonban 11 órától angol véreb mesterkurzus kezdődik, majd 14 órától a kopók következnek. Ugyanitt 15 órakor rendezik meg a Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjátadó gáláját.



A közlemény szerint a Kincsem Parkban 11.30-tól ismét lovas-, agarász-, elöltő fegyveres-, solymász- és íjászbemutatókat tekinthetnek meg a látogatók. Az F pavilonban a 15 órától kezdődő előadások segítségével a hagyományos vadászati módokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik továbbra is kipróbálhatják az íjászatot és az elöltöltő puskával való lövést is.



A kiemelt vidéki helyszínen, Vásárosnaményban 14 órától Ugray Tamás mutatja be és dedikálja a Vadászok mindörökké című könyvét, majd a nagyszínpadon a NyírBrass együttes koncertezik; 16 órától a Nimród Vadászújság munkatársa, Bóta István tart előadást Fényképezőgép a vadgazdálkodásban címmel, majd a világrekord gúthi dámokról látható bemutató. Délután hat órától kezdődik a nagyszínpadon a Hiszek egy hazában című történelmi színdarab a Mandala Dalszínház előadásában, a vendégművész Varga Miklós lesz.



A közlemény szerint a soponyai Ökoturisztikai Központban péntek délután indul a CACIT Nemzetközi Mindenesvizsla verseny, aminek 15 órakor kezdődő megnyitóján beszédet mond többek közt Kovács Zoltán kormánybiztos és Szentpéteri Sándor földügyekért felelős helyettes államtitkár is.



Szilvásváradon folytatódik a FEI Fiatal Fogatlovak világbajnoksága, ahol pénteken kvalifikációs versenyeket rendeznek. Ugyanitt elkezdődnek az Országos Huszártalálkozó programjai is, a Fedeles Lovardában 19 órától a Nimród vadászai - Hunor és Magor csodálatos vadászata című előadás nyilvános főpróbáját rendezik.



Révfülöpön, a mólónál folytatódik a IX. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny, 10 és 19 óra között várja a látogatókat az Óriás pontyok arcképcsarnoka című fotókiállítás is.



További részletekről, a pénteki programokról, a belépőjegyekről és a megközelítési lehetőségekről a https://onewithnature2021.org honlapon lehet tájékozódni.



