Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen, ezért minden nemzet küldetése, hogy megőrizze magát, értékeit kimunkálja és felmutassa - közölte a miniszterelnök-helyettes pénteken a Fiumei úti sírkertben, a Piarista Rend Magyar Tartományának 300 éves jubileuma alkalmából tartott megemlékezésen.

2021. október 8. 21:14

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond Fiumei úti sírkertben, a Piarista Rend Magyar Tartományának 300 éves jubileuma alkalmából tartott megemlékezésen 2021. október 8-án. MTI/Mónus Márton

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen, ezért minden nemzet küldetése, hogy megőrizze magát, értékeit kimunkálja és felmutassa - közölte a miniszterelnök-helyettes pénteken a Fiumei úti sírkertben, a Piarista Rend Magyar Tartományának 300 éves jubileuma alkalmából tartott megemlékezésen.

Semjén Zsolt kiemelte: a piarista lelkiségben az Isten országa iránti elkötelezettség szoros harmóniában van a hazafisággal, a nemzet iránti elkötelezettséggel.



A rend karizmája, hogy a kereszténységet és a magyarságot, valamint a szakrális életet és a mindennapokat nem szakítja el egymástól - mondta, hangsúlyozva: azok a gyerekek, akiket a piaristák nevelnek, az élet minden területén "a hit megélésére kapnak küldetést".



Hozzátette: az ember karakterét megacélozza a piarista nevelés, amely Magyarország egészét is befolyásolja, mert a piarista lelkiség a mindennapi életben, a szakmában, a magánéletben és a közéletben is komolyan veszi és megéli a hitet.



A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: "az evangéliumban kapott küldetésünk az, hogy Isten országát valósítsuk meg ott, azon a helyen, ahová a gondviselés állított minket". Ez a küldetés - akárcsak az evangélium - egyetemes, nincs olyan szeglete a világnak, ahol ne lenne érvényes - tette hozzá.



Semjén Zsolt a kormány nevében megköszönte a piarista rend nemzetmegtartó és egyházépítő szolgálatát, kiemelve: ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is mindenben számíthatnak a magyar államra.



A Nemzeti Örökség Intézete és a Piarista Rend Magyar Tartománya által szervezett megemlékezésen hálaadó szentmisét tartottak és megáldották az idén felújított piarista sírboltokat is.

MTI