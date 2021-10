Liszt Ünnep – kultúránk markáns része a zene

A magyarság kultúrájának rendkívül markáns része a zene, ősi, sok gyökérből táplálkozik - hangsúlyozta Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál megnyitóján pénteken Budapesten.

2021. október 8. 21:20

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál megnyitóján Budapesten, a Főőrség épületében 2021. október 8-án. MTI/Illyés Tibor

Az ember, amióta megteremtetett, megpróbálja az érzéseit, gondolatait színekbe komponálni, ércbe önteni, kőbe vésni, leírni, elmondani. Amit pedig nem lehet leírni és elmondani, az a zene - mondta a miniszter. Hozzátette: a magyarság kultúrájának rendkívül markáns része a zene, talán ez teszi rendkívül egyedivé, az egyetemes zenekultúra értékes részévé. Legnagyobb zeneszerzőink is ebből a zenéből táplálkoztak, Liszt Ferenc esetében a hit és a psziché katartikus kiáradása emelkedett éteri színvonalúvá.



Emlékeztetett arra, hogy a nyitóesten a Koronázási mise is hallható, amelynek a jelentősége, hogy Liszt a magyar vágyakat foglalta benne össze. Liszt zenéjében felismerjük saját magunkat, gondolatainkat, s nemzetközi hírű zeneszerzőink közül talán ezért ő az egyik legkedvesebb a magyarok számára - fűzte hozzá.



Káel Csaba, a rendezvénysorozatot életre hívó Müpa vezérigazgatója rámutatott arra: ez a fesztivál arra hivatott, hogy összekapcsolja a múltunkat, az örökségünket a jövőnkkel. Olyan korban élünk, amelyben a lebontott értékeinket újraépíthetjük és újraértelmezhetjük, s Liszt olyan személyisége a magyar kultúrának, ami ebben az újjáépítésben segít minket. Olyan pontja a magyar kultúrának, amelyhez lehet igazodni, inspirációt nyújt, akire lehet hagyatkozni.



A vezérigazgató hozzátette: az összművészeti fesztivál célja, hogy Lisztet idehozza a mába közénk, s az örökségét tovább tudjuk adni a következő nemzedékeknek. Liszt olyan "művészeti DNS-t" hagyott ránk a zenéjében, amely a Zeneakadémia tanítványai révén a mai korig itt van velünk.



Kitért arra is, hogy Magyarország a visegrádi négyek soros elnöke, amely kulturális szinten is fontos küldetést jelent, hiszen arról is szól, hogy mi itt Közép-Európában különleges közösséget alkotunk, történelmünk, kultúránk, jövőnk és jelenünk is összekapcsolódik, s Liszt ebben is útmutatást ad.



Pénteken Liszt, Allegri és Mozart műveivel kezdődött az idén 210 éve született zeneszerzőnk nevét viselő Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál a budapesti Mátyás-templomban. A nyitó koncerten részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is.



A fesztiválon október 24-ig egyebek mellett koncertek, irodalmi és képzőművészeti programok, opera- és táncelőadások várják az érdeklődőket. A sokszínűség jegyében a Liszt Ünnep szélesre tárja kapuit a képzőművészet, az irodalom és a film műfaja előtt is. Megvalósul a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, az Art Market Budapest, a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál, a Budapest Showcase Hub és a PONT Fesztivál.



Az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjáról és eseményeiről a www.lisztunnep.hu oldalon találhatók további információk.

MTI