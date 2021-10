Cseh kormányalakítási forgatóköny – Zeman kórházban

A Spolu (ODS, KDU-CSL, TOP 09), illetve a szintén jobboldali Kalózok-Polgármesterek (PirStan) koalíció már szombat éjjel emlékeztetőt írt alá, miszerint igényt tart a kormányalakításra. Közölték Milos Zeman köztársasági elnökkel: kérik, hogy a kormányalakítással Petr Fialát, az ODS elnökét, a Spolu kormányfőjelöltjét bízza meg. Az államfőt kórházba szállították.

Nem a kormányfő, Andrej Babis által vezetett centrista ANO nyerte a cseh választást, hanem a hárompárti Spolu (Együtt) jobboldali koalíció. Az erről nyilatkozó elemzők is beismerték, hogy mindenki mérsékelt ANO-győzelemre számított. Másfelől viszont bejött az az előrejelzés, hogy a választási eredmények alapján Babis nehéz helyzetbe kerül, és az együttműködő jobboldalnak lesznek a legjobb kormányalakítási pozíciói.

A két tömörülés közti különbség 0,67 százalékpont, 35 765 voks a Spolu javára. Ilyen kis különbséggel eddig még senki sem nyert választást Csehországban. A végleges eredmény alapján a Spolu a szavazatok 27,79 százalékát kapta meg, míg az ANO 27,12 százalékot. A Spolu 71, míg az ANO 72 mandátumot tudhat a magáénak. A látszólagos ellentmondást az magyarázza, hogy a külföldön szavazók voksait sorsolással mindig egy választókerületbe helyezik. Az idén ez az Ústí régió lett, ahol Babis győzött, s így a hatályos szabályok alapján az ANO-é lett a plusz egy mandátum, bár külföldön a legtöbb szavazatot a Kalózok-Polgármesterek koalíció szerezte meg.



A Spolu (ODS, KDU-CSL, TOP 09), illetve a szintén jobboldali Kalózok-Polgármesterek (PirStan) koalíció már szombat éjjel emlékeztetőt írt alá, miszerint igényt tart a kormányalakításra. Közölték Milos Zeman köztársasági elnökkel: kérik, hogy a kormányalakítással Petr Fialát, az ODS elnökét, a Spolu kormányfőjelöltjét bízza meg. Igényüket a 200 tagú képviselőházban megszerzett 108 mandátumra alapozzák. A két koalíció azt is kinyilvánította, hogy közösen fog fellépni, s pártjai külön-külön nem tárgyalnak az ANO-val.



A Spolu 71 mandátumot szerzett, ebből az ODS-re 34 mandátum jutott. A PirStan mandátumainak száma 37, ebből a Polgármesterek és Függetleneké 33 mandátum, a kalózoknak pedig mindössze 4 képviselői hely jutott.



Milos Zeman köztársasági elnök, akinek kulcsszerepe van a kormányalakítási tárgyalásokban, eddig nem nyilatkozott. Zeman korábban azt mondta, hogy kormányalakítási tárgyalásokkal az első körben a győztes pártot fogja megbízni. Hangsúlyozta: nem koalíciót, hanem pártot. Ez jelen esetben az ANO és Andrej Babis.



Zeman és Babis már vasárnap délben találkoznak. Az államfői iroda és a kormányfő egyaránt azt közölte, hogy Zeman szerdától kíván foglalkozni a választások eredményével és a kormányalakítással. Zemannak elég széles lehetőségei vannak a tárgyalásokon, mert a cseh alkotmány pontosan nem határozza meg, kit kell megbízni a kormányalakítással. A helyzetet bonyolítja, hogy az államfő több mint két hete betegállományban van, ennek konkrét okát nem hozták nyilvánosságra.



Még Václav Havel elnökségének idejéből való íratlan hagyomány, hogy az elnök előbb kormányalakítási tárgyalásokkal bíz meg valakit, csak ezt követően nevez ki új kormányfőt, akit konkrét kormányalakítással bíz meg.



Az eddigiek alapján valószínűsíthető, hogy először Andrej Babis kap kormányalakítási tárgyalásokra megbízatást. A negyedikként a képviselőházba került Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) 20 mandátummal rendelkezik, s vele az ANO mozgalom (72 mandátum) nem tud többségi kormányt alakítani. Babis többször is elmondta, hogy elsőként a Spolu koalíciót kívánja megszólítani, míg a kisebb jobboldali koalícióval nem akar tárgyalni. A sajtó szerint valószínűsíthető, hogy Babis megpróbálja a Spolu gerincét kitevő ODS-t megnyerni a kormányzati együttműködésre, az ODS vezetői ezt azonban határozottan kizárták.



Andrej Babis politikai pozícióját gyengítette, hogy az új parlamentbe már nem jutott be a cseh baloldal két nagy hagyományú pártja: a Cseh Szociáldemokrata Párt, illetve Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja. Az elmúlt választási időszakban éppen ez a két párt tette lehetővé, hogy a parlamentben kisebbségben lévő Babis négy évig kormányozzon.



A megoldás kulcsa az államfő kezében van.

Milos Zemant újra kórházba szállították

Milos Zeman cseh államfőt vasárnap délben váratlanul újra a prágai Központi Katonai Kórházba szállították - közölte a CTK hírügynökség a kórház szóvivőjére hivatkozva.

Az államfő orvosa, Miroslav Zavoral vasárnap délután sajtótájékoztatón közölte, hogy az államfőt az ő javaslatára szállították kórházba. Zavoral, aki a katonai kórház igazgatója is, leszögezte: az orvosok pontosan tudják, mi a baja az államfőnek, és azt megfelelő módon kezelik.

Ugyanakkor jelezte, nem mondhatja el, hogy Milos Zeman milyen betegségben szenved, mert nem kapott erre felhatalmazást az államfőtől.

Milos Zeman délelőtt találkozott Andrej Babis miniszterelnökkel, akinek eddig kormányzó mozgalma a hét végén elveszítette a képviselőházi választást. Babis röviddel a mentőkocsi Lányba érkezése előtt elhagyta az elnöki rezidenciát, de újságíróknak nem nyilatkozott.



Jirí Ovcácek elnöki szóvivő pénteken jelentette be, hogy Zeman már két hete betegállományban van, de ez nem akadályozza államfői feladatainak ellátásában. A betegségre való tekintettel Zeman következő napokra tervezett programját lemondták.



Szeptember második felében a 76 éves politikus, akinek második elnöki mandátuma 2023 márciusában jár le, nyolc éjszakát töltött a prágai Központi Katonai Kórházban, ami eddigi elnöksége alatt a kórházban eltöltött leghosszabb idő.



Zeman orvosa javaslatára úgy döntött, hogy ezúttal nem Prágában, hanem az államfők vidéki székhelyén, a Lány kastélyban adja le szavazatát.



A cseh sajtóban az utóbbi napokban számos találgatás látott napvilágot Milos Zeman egészségi állapotával kapcsolatban. Az elnöki hivatal mindezeket alaptalan spekulációknak minősítette és nem kommentálta.



Az államfőnek komoly szerepe van a választások után felálló új kormányról folytatott tárgyalásokban.



