Az osztrák kancellárjelölt látogatást tett az államfőnél

2021. október 10. 17:23

Archív kép: Schallenberg Van der Bellennél – diepresse.at

Alexander Schallenberg, Ausztria külügyminisztere, egyben a kancellári tisztség várományosa, vasárnap délben négyszemközti megbeszélést folytatott Alexander Van der Bellen államfővel.

Schallenberget az Osztrák Néppárt (ÖVP) azután jelölte a tisztségre, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette lemondását a szombat esti kabinetülést követően.



Úton az államfőhöz Schallenberg újságíróknak elmondta, hogy meglepte a jelölés. Hozzátette, "mindannyiunk számára óriási kihívást jelentő feladat és időszak következik". Türelmet kért az újságíróktól és jelezte, hogy beiktatása előtt - amelyre valószínűsíthetően már hétfőn sor kerül - nem kíván bővebben nyilatkozni.



Werner Kogler zöldpárti alkancellár vasárnap délután, másodikként érkezett meg az államfő hivatalába egyeztetésre. A szintén négyszemközti beszélgetés előtt elmondta, előzőleg már találkozott Schallenberggel, akivel építő, jó eszmecserét folytattak. Üdvözölte, hogy "hétfőtől új fejezetet nyithatnak, és örül a rájuk váró közös munkának".



Sebastian Kurz lemondása mögött az áll, hogy a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt napok óta vizsgálódik a kancellár közvetlen környezetében, és a koalíciós partner Zöld Párt ennek következtében kihátrált Kurz mögül.



A leendő kancellár, Alexander Schallenberg diplomata családból származik, külföldön is elismert politikus, akinek kormányzati gyakorlata is van. Az első Kurz-kormány bukása után, 2019 júniusától Brigitte Bierlein szakértői kormányában külügyminiszterként és később kancelláriaminiszterként is dolgozott. A második Kurz-kormány 2020 januárjában megerősítette külügyminiszteri hivatalában, ő volt az egyetlen, aki az előző szakértői kormány tagjai közül hivatalában maradt.

MTI