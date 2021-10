Megújult a pátyi református templom

Hálaadó istentisztelet keretében adták át vasárnap a felújított pátyi református templomot. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadáson kiemelte: a református közösség az elmúlt hetekben több örömteli esemény részese is lehetett, így óvodaátadásnak és óvodaépítés indításának.

2021. október 10. 18:03

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Nyilas Zoltán esperes (j) kezet fog a megújult a pátyi református templom átadása alkalmából tartott hálaadó istentisztelet előtt 2021. október 10-én. A 120 millió forintos felújítást a kormány 73,5 millió, az önkormányzat 16 millió forinttal támogatta. MTI/Koszticsák Szilárd

Hálaadó istentisztelet keretében adták át vasárnap a felújított pátyi református templomot.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadáson kiemelte: a református közösség az elmúlt hetekben több örömteli esemény részese is lehetett, így óvodaátadásnak és óvodaépítés indításának.



Úgy fogalmazott, nagy szükség van az ilyen építkezésekre, nemcsak egy-egy közösségnek fontosak, hanem az egész nemzetnek és az egész kereszténységnek.



Soltész Miklós beszélt arról is, hogy a keresztény egyházak "visszavonulása, meghátrálása" világszerte, így Európában is térvesztést és a templomok kiürülését jelenti, ezért "az a nagy kérdés, hogy leszünk-e annyian keresztény felekezetben élő hívő emberek, akik az értéket megőrizzük és továbbadjuk", mert a templomok még sokáig fognak állni, de megtölteni hittel az egyes ember felelőssége



Hozzátette: amikor a kormány támogatja a keresztény felekezeteket, fontos az épületek - templomaik, iskoláik, óvodáik, szociális intézményeik - megújítása, megszépítése, de ha "lelkileg a közösség nem tölti meg" ezeket, akkor "Nyugat-Európa teljesen lecsúszó egyházai közé jutunk".

A pátyi református templom az átadása alkalmából tartott hálaadó istentisztelet napján, 2021. október 10-én.



Az 1783-ban épült pátyi református templom több lépcsőben újult meg az elmúlt években, a 120 millió forintos felújítást a kormány 73,5 millió forinttal, az önkormányzat 16 millió forinttal támogatta, a gyülekezet 30 millió forint saját forrással járult hozzá. A felújítás részeként egyebek mellett kicserélték a padlót, fűtést építettek ki, és elvégezték a teljes külső homlokzatfelújítást is.

MTI