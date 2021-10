Vadászati világkiállítás: a fenntarthatóság a fiatalok ügye

A fenntarthatóság a fiatalok szívügye, fontos ugyanakkor, hogy az ember ne csak beszéljen róla, hanem tegyen is a bolygóért, például zárja el a csapot, gyűjtse szelektíven a hulladékot és vegye meg a nem teljesen hibátlan árut is a termelőktől - mondta Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon vasárnap a Hungexpón.

2021. október 10. 19:48

Héja egy madarász kezében a Keszthelyi Vadászati Múzeum udvarán tartott solymászati nyílt napon 2021. október 10-én. A programot az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás keretében rendezték meg. MTI/Varga György

Megjegyezte: az ember sokszor azt érzi, hogy túl kicsi ahhoz, hogy globális változásokat érjen el. Pedig nem kell egyik napról a másikra megváltani a világot, különböző felelősségi szintek figyelhetők meg a fenntartható életmódban is - fogalmazott.



Ha lecseréli valaki a műanyag fogkeféjét bambuszra, vagy a műanyag szívószálat szilikonra, azzal inspirálja a családot, a barátokat - hangsúlyozta a helyettes államtitkár utalva arra, hogy mindez összeadódva már érzékelhető hatást fejt ki.



Közösségi szinten fontos lenne, hogy a helyi termelőktől ne csak a legszebb termékeket vegyük meg, ezzel az ételpazarlás ellen tehetünk, hiszen a megmaradt árut kénytelenek kidobni - mutatott rá Rácz Zsófia.



"Azokkal az egyszerű lépésekkel is tehetünk valamit a bolygóért, ha 10 perccel kevesebbet zuhanyzunk, lekapcsoljuk magunk után a villanyt, nem hagyjuk a töltőket bedugva, kevesebb húst fogyasztunk" - sorolta. A fast fashion jelenséget úgy lehet csökkenteni, ha olykor használt ruhát vesz az ember vagy az általa már nem használt darabokat odaadja másnak - tette hozzá.



Rácz Zsófia azt tartaná kívánatosnak, ha az ember nem a szokások, hanem a jó szokások rabja lenne. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a gyerekek tanulhatnak szüleiktől, sok esetben a környezettudatosság témakörében oktatott gyerekek inspirálják a felmenőiket.



MTI