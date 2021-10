A minimumadóval sikerült megvédeni a magyar érdekeket

Magyar siker született a globális minimumadóról szóló tárgyalásokon – így kommentálta Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy a magyar kormány számára is elfogadható kompromisszum született. Évek óta kering a minimumadózás ötlete a világban, Joe Biden amerikai elnök győzelmével újabb lendületet kapott az ügy, a magyar kormány azonban nem akart semmiféle adóemelésbe belemenni, mert az rontaná az ország versenyképességét és gazdasági károkat okozna – számolt be az M1 Híradója.

2021. október 11. 10:12

Marad a jövőben is a 9 százalékos társasági adókulcs, vagyis továbbra is Magyarországon fizetik majd a vállalkozások a legkisebb adót az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy a kormány elérte legfőbb célját a minimumadóról szóló tárgyalásokon. Az alacsony közterheknek köszönhetően a következő években is több befektetés érkezhet hazánkba és számos beruházás indulhat el. A fejlesztéseknek köszönhetően a gazdaság tartós növekedési pályára állhat, ami újabb családokat, fiatalokat és időseket segítő intézkedéseket indíthat el – értékelte a megállapodást a közmédia tudósítója.

A világ egyik legnagyobb vegyipari vállalatcsoportja, a Hunstman ismét hazánkat választotta legújabb beruházásának helyszínéül, holott a világ 70 országában vannak jelen. Pétfürdői gyárukat 10 ezer négyzetméterrel bővítik és új technológiát, új gépeket vásárolnak. Naponta hozzávetőleg 50 millió különböző LEGO-kocka készül a világ egyik legnagyobb játékgyárában, Nyíregyházán, ahol most több mint 50 milliárd forintból bővítik az üzemet. Az építési munkák már elkezdődtek, és a tervek szerint 2023-ban kezdik meg a termelést az új csarnokokban.

Két nemzetközi cég a sok közül, amelyek például a jól képzett magyar szakemberek és persze az alacsony, mindösszesen 9 százalékos társasági adó miatt is, úgy gondolták, nálunk érdemes befektetniük. Versenyképességünk került veszélybe azzal, hogy előtérbe került a globális minimumadó bevezetése, aminek az ötlete az Amerikai Egyesült Államokból ered, ezért nevezték el az elképzelést Biden-adónak. A magyar kormány számos más országgal együtt a kezdetektől fogva tiltakozott az ellen, hogy világszerte egységesen 15 százalékra emeljék a társasági adót, azaz a vállalatok nyereségadóját. Aztán a héten áttörést hoztak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagyis az OECD által kezdeményezett tárgyalások a minimumadózásról. „Sikerült elérnünk azt, hogy a magyar érdekeket érvényesítsük” – közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyarország is csatlakozik a globális minimumadóhoz.

„A magyar álláspont mindvégig következetes volt: világossá tettük, hogy csak olyan globális minimumadót tudunk elfogadni, ami nem jelent adóemelést Magyarországon, nem veszélyezteti a magyar gazdaság versenyelőnyét, és lehetővé teszi, megvédi a magyar emberek munkahelyét” – mondta a pénzügyminiszter. A legfontosabb eredmény, hogy a jelenlegi 9 százalékos magyar társasági adókulcs nem változik. „Sikeres és jó eredmény született” – értékelt Sebestyén Géza közgazdász szakértő.

A magyar cégeknek, illetve egyébként azoknak a külföldi cégeknek is, amelyek valós tevékenységet végeznek Magyarországon, náluk maradhat a 9 százalék. Illetve a magyar szabályozás meghatározhatja az adókulcsot, az ő esetükben nem kell felemelni 15 százalékra a vállalati nyereségadó kulcsot. Ez jó hír minden magyar cégnek és igazából jó hír minden magyar embernek, akik cégeknél dolgozik Magyarországon, hiszen, akkor valószínűleg nem lesz ennek hatása a foglalkoztatásra” – mondta a Századvég Gazdaságkutató Zrt. külső munkatársa.

Vagyis, ha nem emelik az adót, akkor nem lesz leépítés a cégeknél. A szakértő hozzátette még, a kedvezményes adózás tíz évig biztosan megmarad és utána is meg lesz a lehetősége a kormánynak, hogy a 15 százalékos adó terhet csökkentse. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi cégek számára továbbra is vonzó marad Magyarország; a jövőben is jelentős befektetésekkel, beruházásokkal számolhatunk, ami tartós növekedési pályára állítja a magyar gazdaságot. Ennek nyomán újabb a családokat, a fiatalokat és persze az időseket segítő intézkedésekre, illetve a vállalkozásokat segítő adócsökkentésekre nyílik lehetőség.

A várhatóan kimagasló 2021-es GDP növekedésnek köszönhetően a gyermekes családoknak jövőre visszajár az idén befizetett személyi jövedelemadójuk, a 25 év alattiaknak már adót sem kell majd fizetniük és az idősek akár a teljes 13. havi nyugdíjukat is megkaphatják.

