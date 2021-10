Vadászati expó – Sikeres vadászkutyás rendezvények

Jól sikerültek a vadászati világkiállítás kutyás rendezvényei - mondta Sándor Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara kinológiai szakbizottságának elnöke, a világkiállítás vadászkutyás divíziójának vezetője az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon hétfőn, a kulturális fesztivál színpadán tartott Vadász talk showban.

2021. október 11. 20:22

Weimari vizsla a rövidszőrű vizslák nemzetközi főtenyészszemléjén a fülöpszállási Biczó Csárdában. MTI/Ujvári Sándor

Jól sikerültek a vadászati világkiállítás kutyás rendezvényei - mondta Sándor Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara kinológiai szakbizottságának elnöke, a világkiállítás vadászkutyás divíziójának vezetője az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon hétfőn, a kulturális fesztivál színpadán tartott Vadász talk showban.

Kiemelte, büszkék arra, hogy ezeket a programokat megrendezhették, és utalt arra, hogy az 1971-ben tartott vadászati világkiállításon 3 kutyás rendezvény volt, most 13-at tartottak, köztük több vadászkutya munkaversenyt külső helyszíneken - tette hozzá.



Az MTI-nek Sándor Gyula elmondta, a kutyás rendezvények sikerét mutatja, hogy jelentős szakmai és külsős érdeklődés mutatkozott a programok iránt. A vadászkutya fajtákkal foglalkozó hazai és nemzetközi szakemberek egyaránt eljöttek a vadászkutya rendezvényekre, versenyekre.



Hangsúlyozta, minden verseny szakmai visszhangja jó volt, a szakemberek jól megszervezettnek, gördülékenynek, az idővel megfelelően gazdálkodónak tartották a programokat.



Hozzátette, a bírók és szervezők egyaránt bizonyították, hogy ezen a szinten is tudnak korrektül dolgozni, a versenyző magyar kutyák helyezései pedig jók voltak.



Sándor Gyula kitért arra, hogy a világkiállításhoz kapcsolódóan a hétvégén tartják az erdélyi kopó vadászkutyák összetett versenyét péntek és vasárnap között, és várhatóan ezt is hasonló érdeklődés kíséri majd.



MTI