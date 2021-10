A 2015-ösnél sokkal rosszabb a migrációs helyzet

Orbán Viktor a Várkert Bazárban a visegrádi országok és Egyiptom csúcstalálkozója után újságíróknak azt mondta, sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben volt.

2021. október 12. 10:42

Orbán Viktor magyar kormányfő felszólal a V4-Egyiptom csúcstalálkozón a Várkert Bazárban 2021. október 12-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a Várkert Bazárban, a visegrádi országok és Egyiptom csúcstalálkozója után Eduard Heger szlovák kormányfővel, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és Abdel-Fattáh esz-Szíszivel, Egyiptom elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, sokkal rosszabb a migrációs helyzet, mint 2015-ben. Ezzel a helyzettel az EU csak akkor tud megbirkózni, ha vannak külső szövetségesei, és Egyiptom az egyik leginkább kézenfekvő szövetséges, kulcsország - jelentette ki.

Hozzátette: a megbeszélésen a lengyel miniszterelnök beszámolt az országa keleti határára nehezedő migrációs nyomásról. Elmondta, Magyarország érzékeli az Ázsia felől a Balkánon keresztül egyre növekvő nyomást a szerb-magyar határon. Közölte, Afrika felől is óriási nyomás helyeződik Európára.



„Körbe vagyunk kerítve" - fogalmazott.



A magyar miniszterelnök úgy látta, az EU és Egyiptom egzisztenciális érdekei egybeesnek, ha Egyiptom nem tudja folytatni azt a politikát, amellyel megakadályozta a migráció feláramlását Egyiptom irányából, akkor "mindannyian nagyon nagy bajba kerülünk".



Elmondta, nemcsak az egyiptomi határvédelmet kell megerősíteni, hanem ennek a százmilliós országnak gazdaságilag is stabilizálódnia, fejlődnie kell, hogy a jó élet lehetőségét tudják kínálni az ottani fiataloknak.



Ez nemcsak egyiptomi, hanem európai érdek is - hangsúlyozta.



Orbán Viktor azt javasolta az EU-nak, hogy minél hamarabb hívja össze az unió-Egyiptom társulási tanács ülését, továbbá az EU fogadja el Egyiptomot stratégiai partnernek, valamint fogadja el Egyiptomnak a terrorizmus megfékezése érdekében javasolt lépéseit. "Fogadjuk el sajátként" az Egyiptom által terroristának minősített személyek, szervezetek listáját! - szorgalmazta a kormányfő. Kezdeményezte azon korlátozások feloldását, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Egyiptom beszerezze a határvédelemhez szükséges biztonsági eszközöket.



Felhívta a figyelmet arra: 2016 óta migránsokat szállító hajó nem hagyta el Egyiptom partjait, ami bizonyíték arra, hogy ha van akarat, és van vezetés, akkor a migráció a tengeren is korlátozható, illetve megakadályozható. Hangsúlyozta: ezért a teljesítményért a találkozón közösen fejezték ki elismerésüket Egyiptom elnökének.



Jelezte: délután folytatni fogják a megbeszéléseket elsősorban a gazdasági együttműködés témakörében, amely iránt Magyarország elkötelezett.



Kiemelte: a magyar Eximbankban külön keretet nyitottak annak érdekében, hogy ne csak árut szállítson Magyarország Egyiptomba, hanem gyárakat is tudjon telepíteni oda. Ezek ott adnak munkahelyet a fiatal nemzedéknek, hogy a "saját képességeink szerint mi is hozzájáruljunk" egy olyan európai segítségnyújtáshoz, amely stabilizálni tudja hosszú távon is az egyiptomi gazdaságot - tette hozzá.



Orbán Viktor megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarországon láthatják vendégül az egyiptomi elnököt, akit "barátsággal, szeretettel és elismeréssel" fogadtak. Hangsúlyozta: Magyarország számára ez egy régi baráti, testvéri kapcsolat.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (b2), valamint Orbán Viktor magyar (j2), Mateusz Morawiecki lengyel (b) és Eduard Heger szlovák (b) kormányfő a V4-Egyiptom csúcstalálkozón a Várkert Bazárban 2021. október 12-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Szíszi: Egyiptomnak szüksége van az európai országok megértésére

Fontos, hogy a nyugat-európai országok is megértsék, Egyiptom vezetősége "tiszteli saját népét és törekszik a fejlődésére" - mondta az Egyiptomi Arab Köztársaság elnöke kedden Budapesten, a visegrádi országok (V4) miniszterelnökeivel folytatott megbeszélés utáni sajtótájékoztatón.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök a V4-Egyiptom csúcstalálkozó utáni sajtónyilatkozaton, a Várkert Bazárban 2021. október 12-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Abdel-Fattáh esz-Szíszi megköszönte és fontosnak nevezte a visegrádi országok vezetőinek támogatását. Ugyanakkor hozzátette, ez nem elég, a nyugat-európai országok támogatására is szükség van.



Kiemelte, Egyiptomnak nem arra van szüksége, hogy az európai országok számon kérjék rajta az emberi jogokat, hanem hogy segítséget nyújtsanak a politikai, gazdasági, kulturális helyzet javulásához.



A kérdés, hogy Európa készen áll-e, hogy lehetőséget biztosítson Egyiptomnak a "testvériségre", a kapcsolatok felajánlására az egyetemeivel és arra, hogy ipara egy részét Egyiptomba vigye, munkát biztosítva az ottani lakosság 65 százalékának. Ezek olyan szükségletek, amelyek teljesítése nélkül nem lehet jogi sztenderdekről beszélni - vélekedett.



Abdel-Fattáh esz-Szíszi kitért arra is: miközben 2016 óta egyetlen migránsokat szállító hajó sem hagyta el Egyiptomot, Afrika országaiból hatmillió menekült érkezett hozzájuk. Egyiptom nem engedte meg, hogy ezek az emberek továbbmenjenek és esetleg a tengeren leljék halálukat.



Mint mondta, Egyiptomban nem olyan magas ugyan az életszínvonal, mint az európai országokban, de nincsenek menekülttáborok, a hatmillió menekültre vendégként tekintenek, úgy élnek, mint a többi egyiptomi, "az iskoláinkban tanulnak, a kórházainkban kezeljük őket" - fogalmazott.



Beszélt arról is: az elmúlt években Egyiptom több trillió egyiptomi fontot költött arra, hogy javítson a vidéken élő 60 millió ember életén, az úthálózat, a szennyvíztisztítás és az öntözés fejlesztésével.



Eduard Heger szlovák miniszterelnök azt mondta, a mostani találkozó megerősítette azt, hogy Egyiptom az egyik legfontosabb partner a Közel-Keleten. Egyiptom nagy hatással van a régióban számos politikai és biztonsági területen, például a terrorizmus elleni harcban és az illegális migráció megfékezésében.

Hozzátette, nagyra értékeli, hogy Egyiptom már 6 millió menekültet engedett be.



A szlovák kormányfő szerint Egyiptom példamutató az illegális migráció megállításában, és ez példaértékű lehet az egész régió számára. Fontosnak mondta ugyanakkor, hogy ez a helyzet fenntartható is maradjon, ehhez pedig az kell, hogy Egyiptom továbbra is biztonságos és stabil legyen, mert ez összefügg a kelet-közép-európai térség stabilitásával.



Készek vagyunk arra, hogy továbbra is együttműködjünk Egyiptommal a biztonság, a gazdasági fejlődés és az idegenforgalom területén - jelentette ki Eduard Heger. Azt mondta, a Szlovák Köztársaság üdvözli és támogatja a teljes politikai dialógust és az együttműködést Egyiptom és az Európai Unió között.



Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a találkozót fontos, az Európai Unió stabilizációjának irányába tett lépésnek nevezte. Mint mondta, Lengyelországnak és az egész visegrádi térségnek fontos, hogy a Közel-Keleten nyugalom uralkodjon, legyen lehetőség társadalmi és gazdasági fejlődésre, mert így megelőzhető a terrorizmus és a migráció is.



Azt mondta, a V4-ek megpróbálják meggyőzni az EU nyugati államait az Egyiptommal való gazdasági együttműködés fontosságáról. Hozzátette, a százmilliós Egyiptomnak nagy jövője van. Kitért arra is, Lengyelország Egyiptomnak már adott át koronavírus elleni oltóanyagot, és várhatóan több száz ezret még küldeni fog.



A lengyel miniszterelnök elismerését fejezte ki, amiért Egyiptom öt éve megállította az Európa felé irányuló migrációt, és 6 millió embert fogadott be. Ezt az egész Európai Uniónak értékelnie kellene - szögezte le.



A migrációs folyamatról szólva azt hangsúlyozta, a "probléma helyszínén" kell segíteni azoknak az országoknak, amelyekben gazdasági fejlődésre van szükség. Ebben szeretnének a V4-országok segíteni - fűzte hozzá.



A lengyel miniszterelnök Orbán Viktor politikájáról szólva úgy vélte, "igazi sakkozóként" előre tud gondolni a következő lépésekre, és a várható veszélyekre.



Mateusz Morawiecki szerint Brüsszelnek jobban kellene koncentrálnia a biztonságra, a terrorizmus megelőzésére, a más országokkal való gazdasági együttműködésre, úgy, ahogy ezt most a visegrádi csoport teszi Magyarország és Orbán Viktor vezetésével, szerinte ez a "reménység exportja".

Orbán Viktor kormányfő fogadja a V4-Egyiptom csúcstalálkozóra érkező Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor kormányfő fogadja a V4-Egyiptom csúcstalálkozóra érkező Eduard Heger szlovák miniszterelnököt.

MTI