Programözön a vadászati világkiállításon

Hétfőn, a világkiállítás tizenhetedik napján több mint 35 ezren látogattak el a Hungexpóra, és ezzel a központi helyszín látogatottsága már meghaladja az 508 ezret, az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló rendezvénysorozat résztvevőinek száma már 1 millió 300 ezer felett jár - közölte a világkiállítás sajtóirodája kedden az MTI-vel.

2021. október 12. 10:48

Látogatók az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon a kőbányai vásárvárosban. MTI/Koszticsák Szilárd

A közlemény szerint a nagy sikerű Fátyol iskolaprogramban eddig már közel 46 ezer diákot láttak vendégül kísérőikkel együtt - a program ma több mint 5200 diák érkezésével folytatódik. A Jószolgálati programban már közel 2300 belépőt igényeltek a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek.



Még három napig várja a látogatókat a nagysikerű "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás központi programsorozata a Hungexpón, a utolsó napokra is változatos kulturális és ismeretterjesztő programokkal készülnek - írták.



Kedden a Humgexpo A pavilonjának nagyszínpadán a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) nap keretein belül gondolatébresztő felvezetőt tart délelőtt 10.30-tól Heltai Miklós professzor Vadgazdálkodás és természetvédelem - több, ami összeköt, mint ami elválaszt címmel, amit Csókás Adrienn és Heltai Miklós Vaddisznó a városban - Ki tehet róla? című előadása követ. Ez után Ábrám Örs a Kolon-tó természeti értékeit mutatja be, közvetlenül utána pedig Malatinszky Ákos a vizes élőhelyek botanikai értékeiről beszél.



A délutáni szekciót Heltai Miklós professzor A vadászat jövője: lehetőségek és veszélyek című prezentációja nyitja, 15 órától pedig Kre±imir Krapinec professzor Forest grouses in Croatia - a historical overview and future perspectives című, angol nyelvű bemutatója zárja az A pavilon színpadi programját.



A D pavilon színpadán 11 órától a Hal, Víz, Ember pavilon szakmai programjai várják az érdeklődőket: 12.30-tól a Tüskevár nagysikerű színpadi adaptációját, 14 órától pedig a Geröly Tamás és Szokolay Dongó Balázs duó világzenei koncertjét tekinthetik meg a látogatók.



Fél négytől a Vadász talk show színpadán Vágó Piros beszélgetőpartnere Szári Zsolt, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, horgász-vadász novellaszerző lesz.



Fél öttől az 1971-es budapesti vadászati világkiállításról szóló fotóalbumot a kötet szerkesztője, L. Simon László, a Központi Magyar Kiállítás kurátora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mutatja be Kovács Zoltán kormánybiztos, államtitkár társaságában.



A pavilon keddi programját 17.30-tól a Fitos Dezső Társulat A Falu című előadása zárja.



A hagyományos vadászati módokat bemutató F pavilonban 14.50-kor kezdődnek az előadások, ezeken az agarászatról, az elöltöltő fegyverekről, a solymászatról, illetve a vadászíjászatról tudhatnak meg érdekességeket a látogatók.



A közlemény szerint a világkiállításhoz kapcsolódó kulturális fesztivál utolsó három napja is tartalmas programokat kínál, az Erzsébet téri Akvárium Klubban kedd este a Meybahar zenekar előadásában ismerkedhet meg a közönség a világkiállítás nemzetközi pavilonjában kiállító országok népzenéjével.



A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Vadászat és vadászfegyverek Magyarországon címmel egy átfogó, eddig soha nem látott fegyvertörténeti kiállítás nyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum vadászati témájú műtárgyaiból. A gyűjteményi anyaghoz mintegy negyven, vadászat ihlette alkotással kapcsolódik a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria.



Szintén a Vajdahunyad várában tekinthető meg az Iparművészeti Múzeum kerámia- és üveggyűjteményének luxusdarabjaiból összeállított válogatás Terítéken címmel, míg a Szépművészeti Múzeum Augustin Hirsvogel vadak és szárnyasok befogását, elejtését ábrázoló ötvenhárom lapból álló üvegablakterv-sorozatát állította ki.



A Ludwig Múzeum tereiben, a Metafizikus áthatolás egy zebrán elnevezésű kiállításon közel harminc kortárs képzőművész alkotása által ismerhető meg, hogyan gondolkodnak ma a művészek a természet és a vadászat kapcsolatáról.



A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ a híres vadász, gróf Széchenyi Zsigmond özvegye által megőrzött fotóalbumok képanyagát állította ki, míg az intézmény természetfotó-kiállítása az Erzsébet téren tekinthető meg, ahol a Trash Art Magyarország 2021 Magyarország vadjai tematikájú pályaművei is helyet kaptak.



A vidéki helyszíneken kedden is folytatódnak a különleges családi programok. Bőszénfán a Vadasparkban a Zselic nagyvadjai című kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők. Ugyanitt 10 órakor kezdődik a Kedvenc vadállatom című program, melynek keretein belül óvodás és kisiskolás csoportok vehetnek részt vadmegfigyelésen a vadasparkban.



Kaposmérőn, a Kassai-völgyben délelőtt 10 órától történelmi, honfoglaláskori lovas bemutató és interaktív foglalkozás és előadás kezdődik, a program megtekintéséhez előzetes bejelentkezés szükséges.



Vásárosnaményban a hét vendégei Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vadászai lesznek. Emellett tematikus programokat kínálnak az érdeklődőknek: fa-, csontfaragók és vadászkésesek bemutatkozása a mesterek utcájában, a Világjáró Vadászok és a Vadász Könyvklub kiállítása, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kiállítása, Ezer arcú természet fotókiállítás, valamint dámszarvasból készült ételek készítése. 10 órától kerül sor a Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek találkozójára (íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés), 14 órától a Puszta, a szabadság és végtelenség hona címmel Vízur János tart előadást, 15 órától pedig Molnár Péter következik, az ő bemutatójának a címe az Ezerarcú Tisza mente.



A programokról, a belépőjegyekről és megközelítési lehetőségekről a https://onewithnature2021.org honlapon olvashatók információk.

