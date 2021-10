Egyiptom hazánk legfontosabb partnere az arab régióban

Egyiptom Magyarország legfontosabb gazdasági és politikai partnere az arab régióban - mondta Áder János államfő, miután a Sándor-palotában fogadta az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökét kedden.

2021. október 12. 19:35

Áder János köztársasági elnök (b) fogadja Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnököt a Sándor-palotában 2021. október 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A köztársasági elnök Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján a tárgyalt témák közül a vízügyi kérdéseket emelte ki, mert - mint fogalmazott - Egyiptom számára a víz túlzás nélkül élet-halál kérdése.



Magyarország rendelkezik a szükséges megoldásokkal, Egyiptomnak pedig szándékában áll használni azokat, már csak a szakembereken múlik a megállapodás - tette hozzá.



Magyar innováció segíthet például a hálózati veszteség csökkentésben, vagy a szennyvíz tisztításában.



Beszámolt arról is, hogy a két ország vízügyi együttműködése hosszú évtizedekre tekint vissza, és az idén nyáron is négy új magyar szivattyútelepet adtak át.



A nyári kairói vízügyi expón négy magyar cég is képviseltette magát, a novemberben kezdődő budapesti fenntarthatósági expón pedig Egyiptomból a vízügyi miniszter lesz jelen.

Áder János gratulált az elnöknek azért a diplomáciai sikerért, amelyet a legutóbbi gázai konfliktus rendezésében ért el, és azt mondta: Egyiptom a térség biztonságának záloga.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi kijelentette: országa a vízszegénység küszöbének határán van, vagyis lassan mindössze fejenként 500 köbméter víz áll majd rendelkezésre évente. Kijelentette: Egyiptomnak szüksége van a magyarok által kínált vízügyi megoldásokra.

Szólt az Etiópia által a Nílusra épített Reneszánsz gátról is, hangsúlyozva: Egyiptom számára fontos Etiópia fejlődése, és örömmel fogadják azokat a nyilatkozatokat, amelyek szerint annak nem lesz hatása az Egyiptomba érkező vízmennyiségre, ugyanakkor azt szorgalmazta, mindezt egy kötelező érvényű megállapodásban rögzítsék.

"Csak a saját részünket szeretnénk fenntartani" - fogalmazott, hozzátéve: nem szeretné, ha a víz konfliktus forrása lenne.

Országa mintegy 80 milliárd dollárt fordít víznyerő beruházásokra, például a tenger sótalanítására vagy a szennyvíz tisztítására - jegyezte meg.

Az elnök köszönetet mondott Magyarországnak Egyiptom támogatásáért és barátinak nevezte a két ország kapcsolatát.

MTI