Vadászati világkiállítás: filmek legendás vadászírókról

2021. október 13. 17:19

Preparált jegesmedve az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon a budapesti Hungexpón 2021. október 13-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Kedden közel 34 ezren látogattak el a világkiállításra, ezzel a központi helyszín, a megújult Hungexpo látogatottsága már átlépte az 542 ezret, az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló programsorozaton már több mint 1 millió 340 ezren vettek részt - közölte a világkiállítás sajtóirodája szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a nagy sikerű Fátyol iskolaprogram szerdán közel 6000 diák és kísérőik érkezésével folytatódik. A Jószolgálati programban több mint 2300 belépőt igényeltek a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek.



Az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás központi eseménysorozatának utolsó előtti napján többek között Kittenberger Kálmán, Fekete István és gróf Széchenyi Zsigmond életét is bemutató játékfilmekkel és a világkiállítás témájához kapcsolódó természetfilmekkel várják az érdeklődőket.



A nemzetközi kiállítóknak is otthont adó A pavilon nagyszínpadán folytatja vetítéseit a One With Nature Movie Theatre, ahol a világkiállítás témájához köthető és annak a jegyében készített különleges természetfilmeket láthat a közönség. Legendás vadászírók is bemutatkoznak: 12 órától a gróf Széchenyi Zsigmond életét bemutató Vadonvilág, 15 órától Bodrogi Gyula főszereplésével a Kittenberger Kálmán életéről szóló, Kittenberger - Az utolsó vadászat című, míg 17.30-tól a Szabó Sipos Barnabás főszereplésével készült, Fekete István életét bemutató, A bereki ember című filmet láthatják a nézők.



A D pavilonban 12 órától a Nimród Caféban Kókai Márton, a Nimród Vadászújság főmunkatársának vendégei Hanga Zoltán (Fővárosi Állat- és Növénykert), Szabó Péter (Budakeszi Vadaspark), Kovács Zsolt (Állatvilág magazin) és Verplik Róbert (Szegedi Vadaspark) lesznek. A beszélgetés címe: Környezeti nevelés hazánkban. Fél négykor kezdődik a Vadász talk show, amelyben Csöre Gábor beszélgetőtársa ezúttal Tóth Csaba, a Keszthelyi Vadászati Múzeum vezetője lesz. Négy órától filmvetítéssel várják az érdeklődőket, majd 17 órakor divatbemutató zárja a csarnok programját.



A hagyományos vadászati módokat bemutató F pavilonban 14.50-kor kezdődnek az előadások, ezeken az agarászatról, az elöltöltő fegyverekről, a solymászatról, illetve a vadászíjászatról tudhatnak meg érdekességeket a látogatók.



A világkiállítás utolsó hetében is zajlanak a kulturális és oktatási programok. Változatos zenei kínálattal várják az érdeklődőket szerda este is az Erzsébet téri Akvárium Klubba, ahol a Fanfara Complexa zenekar előadásában ismerhetik meg a világkiállításon kiállító nációk zenéjét.



A Zeneakadémián 19.30-tól Diana ünnepe címmel a barokk opera és a vadászat kapcsolódási pontjait ismerheti meg a közönség.



A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Vadászat és vadászfegyverek Magyarországon címmel átfogó fegyvertörténeti kiállítás nyílt. Szintén a Vajdahunyad várában tekinthető meg az Iparművészeti Múzeum kerámia- és üveggyűjteményének luxusdarabjaiból összeállított válogatás Terítéken címmel.



A Ludwig Múzeum tereiben, a Metafizikus áthatolás egy zebrán elnevezésű kiállításon közel harminc kortárs képzőművész alkotása látható a természet és a vadászat kapcsolatáról.



A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ a híres vadász, gróf Széchenyi Zsigmond özvegye által megőrzött fotóalbumok képanyagát állította ki, míg az intézmény természetfotó kiállítása, az Erzsébet téren valósult meg.



A világkiállítás kiemelt vidéki helyszínén, Vásárosnaményban 10 órától kezdődik a Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek találkozója, akiknek széles programajánlatot - íjászat, solymászat, múzeumlátogatás, filmvetítés - kínálnak a szervezők. Két órától A természetfotózás technikai alapjai címmel Németh János tart előadást, ezt követően Réti Zoltán a nagyvad fotózás rejtelmeiről beszél majd. A nagyszínpadon 17 órakor kezdődik a Szironta együttes koncertje.



Több részlet a szerdai programokról, a belépőjegyekről és megközelítési lehetőségekről a https://onewithnature2021.org honlapon olvasható.

MTI