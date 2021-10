Trócsányi: Kiállunk a nemzeti alkotmányok védelmében

2021. október 13. 17:42

Trócsányi László – MTI/Kovács Attila

A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja kiáll a nemzeti alkotmányok védelmében, és aggodalommal tekint arra, hogy az európai intézmények politikai támadást indítottak Lengyelország alkotmánybíróságának múlt heti döntésével kapcsolatosan - jelentette ki Trócsányi László, a Fidesz EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.

Trócsányi László emlékeztetett: a lengyel alkotmánybíróság múlt heti döntése alapján megállapította a nemzeti alkotmány elsőbbségét azokon a területeken, melyeken az uniós jognak nincs kizárólagos hatásköre. A lengyel alkotmánybíróság nem vonja kétségbe a közösségi jog elsőbbségét mindazon ügyekben, amelyekben az unió hatáskörrel rendelkezik, de rögzíti, hogy a nemzeti alkotmány áll a jogrendszer élén - közölte.



A képviselő hangsúlyozta: a tagállamok szuverenitása, demokratikus legitimációja és alkotmányos rendje a nemzeti alkotmányok alapja, amely az uniós hatáskörgyakorlás korlátja. Ezt védte meg a lengyel alkotmánybíróság a nemzeti és az uniós jog viszonyát érintően meghozott döntésével kapcsolatosan.



Leszögezte, hogy a lengyel döntés azon nemzeti alkotmánybíróságok döntéseinek sorába illeszkedik, amelyeket az vált ki, hogy az uniós intézmények nincsenek tekintettel az alapító szerződésekben elfogadott hatáskör-átruházás elvére. Olyan jogköröket kívánnak elvonni a tagállamoktól, amelyeknek az Európai Unió intézményei útján történő közös gyakorlására azok nem adtak felhatalmazást.



"Az Európai Unió és az európai jog azért létezik és azért alkalmazható, mert ezt a tagállamok alkotmányai lehetővé teszik. Az uniós intézmények a hatásköreik gyakorlása során is kötelesek tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását és alkotmányos önazonosságát" - fogalmazott.



Trócsányi László aggodalomra okot adónak nevezte azt is, hogy az EU eltérő mércével méri az integráció régi és új, közép-európai tagállamait. Példák sora igazolja, hogy miközben Brüsszel a közép-európai országokat ex katedra módon kívánja tanítani, addig a nyugati országok szabályozásával messze megengedőbb - fogalmazott.



"Hangsúlyozzuk, hogy az európai integráció működése a tagállamok szuverenitásán és egyenlőségén nyugszik. Fontos közös értéknek tartjuk az igazságszolgáltatást és így a bírói függetlenséget, ugyanakkor az egyes országok azon jogát nem lehet elvitatni, hogy egy hatékony igazságszolgáltatás érdekében igazságügyi reformot hajtsanak végre" - fogalmazott.



Mindig veszélyes, amikor az igazságszolgáltatás függetlenségéről politikai kontextusok alapján, kettős mércével mondanak véleményt - tette hozzá a képviselő.



A lengyel alkotmánybíróság október elején meghozott döntésében úgy határozott, hogy az Európai Unióról szóló szerződés bizonyos rendelkezései nincsenek teljes összhangban a lengyel alkotmánnyal. A döntés az Európai Unió Bíróságának júliusban meghozott ítéletére reagált, miszerint a bírósági reformok elrendelésével Lengyelország megsértette az uniós jogot.



MTI