A környezettudatosság példája lehet Gyenesdiás

Sok önkormányzatnak lehet példa Gyenesdiás, amelyet az elmúlt 25 évben sikerült nagyon tudatos munkával vonzó, környezetbarát és fenntartható módon üzemeltethető településsé változtatni - közölte az államfő szerdán, a Balaton-parti településen tett látogatása után.

2021. október 13. 18:03

Áder János köztársasági elnök (j) Gál Lajos polgármester (j2) társaságában megtekinti a pékmúzeum vízimalmát Gyenesdiáson 2021. október 13-án. MTI/Varga György

Sok önkormányzatnak lehet példa Gyenesdiás, amelyet az elmúlt 25 évben sikerült nagyon tudatos munkával vonzó, környezetbarát és fenntartható módon üzemeltethető településsé változtatni - közölte az államfő szerdán, a Balaton-parti településen tett látogatása után.

Áder János a klímabarát község címét tavaly elsőként elnyerő zalai település eredményeit jellemezve úgy fogalmazott: az ott élőknek lényegében két kezük munkájával, szinte fillérekből, de komoly összefogással és együttműködéssel sikerült példává tenniük Gyenesdiást.



Kifejtette: a településen a természeti és az épített örökség megőrzésére egyaránt nagy hangsúlyt fektettek. Példaként említette a partközelben álló, nemrég újjáépített vízimalmot, amelyben ma már pékmúzeum és herbárium is helyet kapott, a korábban a malmot hajtó, de eltömített patakot pedig visszaadták a természetnek.



A köztársasági elnök úgy látja, a gyenesdiási óvodában és iskolában tanuló gyerekek hazaviszik azt, amit a sétán vagy a foglalkozáson tanulnak, tapasztalnak. "Ők a mi szövetségeseink, akik a leginkább fogékonyak", és figyelmeztetik a szüleiket, nagyszüleiket is, ha nem éppen környezettudatosan cselekednek.



Áder János az MTI kérdésére beszámolt arról is, hogy szóba került a Balaton nyugati medencéjében időről időre felmerülő iszapkotrás és az algásodás kérdése is. Jelezte, hogy tárgyalt már erről Szári Zsolttal, aki a Balaton élővilág-megőrzésének miniszteri biztosa lett nemrégiben.



"Várok egy tanulmányt (.), és reméljük, nemcsak a műszaki megoldás, de a forrás is meglesz ahhoz, hogy ez a régóta, több évtizede húzódó probléma megoldódjon a közeljövőben" - jegyezte meg az államfő.



A köztársasági elnök Gyenesdiáson tárgyalt Gál Lajos jelenlegi és Szalóky Jenő egykori polgármesterrel, majd megtekintette a Pásztorházban berendezett avar történeti kiállítást. Az általános iskolában meglátogatta az öko bemutató- és játékteret, majd a diási vízimalmot és a Festetics fűszerkertet és herbáriumot kereste fel, mielőtt a Balaton-parton tartott sajtótájékoztatóval lezárult a programja.

MTI