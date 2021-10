Birodalmi téboly: folytatódik a brüsszeli nyomásgyakorlás

Varga Judit: „Brüsszel továbbra sem képes elfogadni, hogy nem engedjük be az LMBTQ-propagandát az iskoláinkba és óvodáinkba. 2015 óta folyamatosan nyomást próbálnak helyezni Magyarországra, mert megállítottuk az illegális bevándorlást, most pedig a gyermekvédelmi törvény elfogadása miatt támadják hazánkat."

2021. október 13. 18:30

A miniszter – FB

Folytatódik a brüsszeli nyomásgyakorlás; a LIBE-bizottság látogatása után a brüsszeli bürokrácia Magyarországra küldi Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztost - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Mint írta: "nem tágítanak, Brüsszel továbbra sem képes elfogadni, hogy nem engedjük be az LMBTQ-propagandát az iskoláinkba és óvodáinkba. 2015 óta folyamatosan nyomást próbálnak helyezni Magyarországra, mert megállítottuk az illegális bevándorlást, most pedig a gyermekvédelmi törvény elfogadása miatt támadják hazánkat."



Úgy fogalmazott, "Reynders biztos állítólag a jogállamisági párbeszéd szakmai folytatása érdekében tenne látogatást Magyarországon, éppenséggel kampányidőszakban és véletlenül sem azért, hogy beavatkozzon a választásokba".



Azonban a párbeszéd szakmai hitelességének visszaállításához három lépést haladéktalanul meg kell tennie Brüsszelnek - tette hozzá.



"Vonják vissza azokat a kötelezettségszegési eljárásokat, amelyeket a migrációs válság kezelése kapcsán hazánkkal szemben indítottak. Hiszen ugyanezekért a lépésekért ma már más tagállamokat támogatnak. Vonják vissza a Sargentini-jelentés azon ítéleteit, amelyeket a migrációs válság kezelése kapcsán hazánkkal szemben hoztak. Hiszen ugyanezeket a lépéseket a gyakorlatban már más tagországok is alkalmazzák. Vonják vissza a gyermekvédelmi törvény ügyében indított kötelezettségi eljárást és fejezzék be a zsarolást!" - szólított fel Varga Judit.



Kiemelte, a kormány kitart amellett, hogy megvédi az országot a migrációtól, és amellett is, hogy meg kell fékezni a gyermekekre irányuló, egyre agresszívabb szexuális propagandát.



"Ezekben a kérdésekben a nemzeti konzultáció is megerősített minket, ezért készen állunk minden további vitára" - írta a Facebook-oldalán miniszter.



MTI