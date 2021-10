Orbánnál is veszélyesebb fasiszta

Megszólalt az Amerikában elő idióta

2021. október 14. 00:39

Megérkezett egy Orbánnál is nagyobb és veszélyesebb fasiszta.

„Márki-Zay két hét alatt jutott el odáig, hogy az ellenzék legnagyobb és legszervezettebb pártja essen szét, a szavazói álljanak át hozzá, a saját vezetőiket hagyják el és tagadják meg. Első körben megpuccsolja az ellenzéket, s ha hatalomra kerülne, megpuccsolja az egész oszágot. Nem egy másik Orbán jelent meg a színen, hanem annál sokkal rosszabb, mert Orbán egy számító és ravasz politikus, ő viszont egy amatőr, dilettáns hőzöngő fasiszta, aki gyűlöli a baloldalt, kommunistázza, és legszívesebben eltörölné. Eddig még Orbán sem jutott el.

A »se nem jobb, se nem bal, hanem felfelé« igazi tőrőlmetszett fasiszta jelszó, amely maga alá akar gyűrni mindent. Ez rosszabb, mint a »centrális erőtér«. Márki-Zay teljesen elszállt, ezt örömmel látja az orbáni propagandagépezet és besegít neki szétverni az ellenzéki összefogást. Márki-Zay ki akarja iktatni az ellenzékből nemcsak Gyurcsányt és Dobrev Klárát (egyelőre megölni talán nem akarja őket, de már az »elszámoltatásukról« beszél, mintha lenne bármi elszámoltatni való velük szemben, amit Orbán ne tett volna meg), hanem minden baloldalit is kiiktatna, aki nem áll mellé, azokat hazaárulónak és kommunistának bélyegezve.

Márki-Zay a legutóbbi videójában már kommunistázik, az 1956-os forradalommal von párhuzamot, amikor Dobrev Klára ellen harcol. Ez kommunistázás, fasiszta uszítás. Szembeállítja az ellenzék támogatóit egymással, amikor magát és a támogatóit a »Tiszták koalíciójának« nevezi, amivel szemben nyilván a »nem tiszták« (értsd.: Dobrev Klára és támogatói) állnak. Mi ez, ha nem fasizmus? El akarja törölni Orbánt is, Gyurcsányt is (Gyurcsány alatt a teljes balliberális oldalt kell érteni, aki nem áll be mellé, az mind »Gyurcsány«), és marad ő a »tisztákkal«. Majd harcolnak a nem tiszták ellen. Nem ismerős a történelemből?

Ébresztő, emberek! Megérkezett egy Orbánnál is nagyobb és veszélyesebb fasiszta.”

Bartus László: Aki nem „Márki-Zay”, az vagy „Orbán” vagy „Gyurcsány” – új fasiszta vezér született

mandiner.hu - facebook