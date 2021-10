Divatba hozható a zenei igényesség

Pethő Csaba: A Herendi porcelánkiállítás „Egy a természettel" címet viselte, ahol természeti dallamokat, madárhangokat imitáltunk hangszereinkkel. Míg a kiállítás a képzőművészet jegyében közelítette meg a természet mivoltát, mi zenei hangokkal, auditív módon.

A Pethő Rebeka és Csaba duó zenéje némileg magában hordozza az emlékeiket, közös gyerekkorukat. Talán ezért kedvelik jobban a fellépéseket kisebb rendezvényeken. Legutóbb a herendiporcelán-kiállításon a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a budapesti Vajdahunyadvárban a Vadászati és Természeti Világkiállításhoz kapcsolódó tárlatmegnyitón ért el nagy sikert a fuvolával és gitárral zenei élményt kínáló páros. Pethő Csabát kérdezte a Gondola.

– Művész úr, a népzene és a komolyzene ötvözése Bartók Béla révén meghatározó az Önök számára. Önök is szeretnek ötvözni, repertoárjukban több műfajt felvonultatva a klasszikus zenén túl a tangótól a jazzig. Miért fontos az így kialakuló sajátos hangzás a mai világban?

– Erdélyből származunk, Marosvásárhely mellett nőttünk fel, így gyerekkorunk óta meghatározó számunkra a népi kultúra, népzene. A zeneiskolában mindketten klasszikus zenét tanultunk, majd én a jazz világába kalandoztam, míg Rebeka a klasszikus vonalon fejlesztette magát tovább. Ezek zenei impulzusok meghatározzák duónk hangzásvilágát, ezt nevezhetjük saját hangunknak, mely a hitelesség szempontjából igencsak fontos.

– Az Önök zenéje a család és a művészet ünnepléséről szól. Hallgatva a közönség részese lehet ennek a kettős jelentőségű megnyilvánulásnak. Miért érzik kiemelten fontosnak a mai Európában a család értékének fénybe állítását?

– A család egy olyan biztonságos közeg, ahol a szeretet lehet feltétel nélküli. Ez a közeg segít minket is a művészi fejlődésünkben. Szüleink támogatása nélkül nem tudkunk volna ilyen önfeledt módon elmélyülni a zenei tanulmányainkban. Ugyanakkor az által, hogy mi zenével foglalkozunk, szüleink is közelebb kerültek a kultúrához. Eljönnek a koncertekre, eseményekre, amelyeken részt veszünk, bekapcsolódnak, érdeklődnek, fejlődnek ők is. Duónk ugyanakkor a testvérek közötti együttműködést, egymásra utaltságot is próbálja értékesíteni.

– Önök külön-külön is építik zenei karrierjüket: mindketten a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói, ahol Ön jazzgitárt tanul, míg Rebeka klasszikus fuvolát. Ez az egyéni, külön-külön való tanulás hogyan emeli a közös fellépések színvonalát?

– A duónk sajátos hangzására talán annak is köszönhető, hogy sok színnel újítjuk repertoárunkat, mindketten hozzátéve saját újonnan megszerzett tudásunkat. Én a jazz műfajjal, átiratok készítésével foglalkozok többet, míg Rebeka a stílusok korszerű előadásával és azokban rejlő hangulatok kifejezésével.

– Duójukban megteremtenek egy egységes teret, ahol mindketten otthon érzik magukat. Ezt mindenki érezte a herendi porcelánok közelségében, minden zeneszámuk a nemes derű szépségét alakította ki a közönségben. Művészetük miért harmonizál a világelső Herend művészetével?

– Figyelünk arra, hogy a zenénk elsősorban alkalomhoz illő legyen, az előadott művek a felkérések tematikájához kapcsolódjanak. A Herendi porcelánkiállítás „Egy a természettel" címet viselte, ahol természeti dallamokat, madárhangokat imitáltunk hangszereinkkel.

Míg a kiállítás a képzőművészet jegyében közelítette meg a természet mivoltát, mi zenei hangokkal, auditív módon.

– A hazai forrásokból hazai célokért fáradozó civil szervezetek hogyan hozhatják divatba az Önök művészetét?

– Fontos, hogy a civil szervezetek olyan művészetet támogassanak, amely számukra is hiteles és értékes. Szeretettel fogadunk koncertfelkéréseket és együttműködéseket.

Molnár Pál

