Meg kell kezdeni a Magyar Honvédség átstrukturálását

2021. október 14. 12:33

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (k) a meghallgatásán, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén az Országházban 2021. október 14-én. Mellette Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára (b) és Béres János, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgatója (j). MTI/Soós Lajos

Meg kell kezdeni a Magyar Honvédség átstrukturálását - jelentette ki a honvédelmi miniszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának csütörtöki ülésén.

Benkő Tibor szokásos, éves meghallgatásán az aktuális kiemelt feladatok között elsőként a honvédelmi és haderőfejlesztési program folytatását említette. Az érkező új eszközök más eljárást, logisztikai, biztosítási rendszereket igényelnek. Mindehhez hozzá kell igazítani a kiképzést, a tiszt- és altisztképzést is - fejtette ki.



A miniszter részletesen beszámolt az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséről és a honvéd kadét programról is, és kiemelte: egyre több fiatal vállalja a katonai szolgálatot.



Benkő Tibor kitért arra is, hogy a magyar katonák a koronavírus-járvány idején esküjükhöz híven, maradéktalanul teljesítették feladataikat. Alapfeladataik mellett ott voltak a kórházakban, az oltópontokon, továbbá a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a budapesti NATO Katonai-Egészségügyi Kiválósági Központ kutatásokkal segítette a járvány elleni védekezést - mondta a miniszter.

MTI