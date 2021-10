A Hungarikum Gálával véget ért a Vadászati világkiállítás

Szerdán közel 40 ezren látogattak el a világkiállítás központi helyszínére, ezzel az itteni látogatottság már meghaladja az 581 ezret. Az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló programsorozaton eddig már több mint 1 millió 385 ezren vettek részt.

2021. október 14. 18:53

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b) és Kóródy Olivér, a világkiállítás Hal-Víz-Ember pavilonjának kurátora az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon bemutatott tokhalak visszatelepítésén a Népfürdő utcai Duna-parton 2021. október 14-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A Hungarikum Gálával csütörtök este véget ért az "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás központi rendezvénye a Hungexpón.

A záró esemény nézői népzenei és operettrészletekből összeállított színpadi műsort láthattak. Ezt megelőzően a kiállításokon túl vadászattörténeti előadásokkal, filmvetítésekkel, koncerttel várták az érdeklődőket. Az utolsó napon a Hungexpo melletti Kincsem Parkban is látványos rendezvényeket tartottak.

A lovas, kutyás, íjász és solymász bemutatók a magyar vadászat elmúlt évszázadait idézték föl.



A szeptember 25-én kezdődött világkiállítás budapesti rendezvényein a látogatók száma csütörtök estére minden valószínűség szerint átlépte a 600 ezret.

Tartalmas zárás

A rendezvény látogatóit a kiállítások mellett filmvetítésekkel, valamint lovas, kutyás és fegyveres bemutatókkal várták. A Hungexpóval szomszédos Kincsem Parkban hagyományőrző fellépők vadászattörténeti műsort mutattak be szúró-, vágó- és előltöltős lőfegyverekkel, íjászati és solymászati bemutatóval, agárversennyel, ismertető előadásokkal kísérve.

A délutáni beszélgetés vendége a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. volt. Szári Zsolt kifejtette, hogy a természetre világszerte nagy emberi terhelés nehezedik, így ma már a tengeri horgászat is egyre korlátozottabb. A balatoni horgászok körülbelül ugyanazt a mennyiségű, évi 250-300 tonnányi halat fogják ki, mint amennyit a 2016-ban megszüntetett halászat.



Jelentős gondnak nevezte a beépítettséget is, hangsúlyozva, hogy a tó környéke mára megtelt, nem bír el nagyobb mértékű urbanizációt. Az utóbbi évek nagy előnye viszont, hogy a víz minősége kiváló, a Balaton keleti medencéjében szinte a tengerekéhez hasonlít - tette hozzá.

Élmény sok kíváncsi, értéktisztelő embernek

Szerdán közel 40 ezren látogattak el a világkiállítás központi helyszínére, ezzel az itteni látogatottság már meghaladja az 581 ezret. Az országszerte nagy érdeklődés mellett zajló programsorozaton eddig már több mint 1 millió 385 ezren vettek részt - közölte a világkiállítás sajtóirodája az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fátyol iskolaprogramban csütörtökön közel háromezren érkeznek, ezzel a világkiállítás 20 napja alatt több mint 60 ezer diákot és kísérőt látnak vendégül a Hungexpón. A Jószolgálati programban több mint 2300 belépőt igényeltek a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek.



A zárónapon a nemzetközi kiállítóknak is otthont adó A pavilon nagyszínpadán folytatja vetítéseit a One With Nature Movie Theatre, ahol a világkiállítás témájához köthető és annak a jegyében készített, különleges természetfilmeket láthat a közönség. 12 órától a Vadonvilág - Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában, 15 órától Kittenberger - Az utolsó vadászat, 16 órától a Rangers in Action - Akcióban a természet őrzői, 17.30-tól pedig a Fekete István életét bemutató dokumentumfilm, A bereki ember lesz műsoron. Délután a filmvetítések között A megőrzött vadont, a Tíz park ezernyi titka sorozatot, illetve a nemzetközi kiállítók bemutatkozó kisfilmjeit tekinthetik meg a látogatók.



A D pavilonban 13 órától - a gazdag magyar vadászati kultúra jegyében - vadászkürt bemutató hallható, 14 órakor pedig világzenei koncert szórakoztatja az érdeklődőket. Fél négykor kezdődik a Vadász talk show, Csöre Gábor beszélgetőtársa ezúttal Koncz István orvos, a Vadász Könyvklub Egyesület elnöke lesz. A csarnok programját a 17 órakor kezdődő Hungarikum Gála zárja.



A hagyományos vadászati módokat bemutató F pavilonban 15.30-kor kezdődnek az előadások, ezeken az agarászatról, az elöltöltő fegyverekről, a solymászatról, illetve a vadászíjászatról tudhatnak meg érdekességeket a látogatók.



A Kincsem Parkban 12 órától lovas bemutató kezdődik, majd az agarászok és az elöltöltő fegyverek bemutatója látható, míg a sorozatot solymász és vadászíjász bemutató zárja.



A világkiállítás keretében rendezett kulturális fesztivál részeként a RaM Színházban a Vadak ura - The Covenan című musicalt október 15-19. között tekinthetik meg az érdeklődők.



A kiemelt vidéki helyszínen, Vásárosnaményban 14 órától Grindadráp, a vitatott Feröeri tradíció fotósorozatát bemutatja a készítő, Juhász Katalin. Ezt követi Szekeres János előadása, aminek címe: Szemmel és lélekkel. 16 órától a Bakator Zenekar ad koncertet a nagyszínpadon, 17 órakor pedig a Vadászíró-olvasó találkozó újabb felvonására kerül sor. Az estet a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Köszi, köszi...! című kabaré előadása zárja.



A központi rendezvény ugyan csütörtökön bezárja kapuit, de számos esemény tovább is látogatható. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Vadászat és Vadászfegyverek Magyarországon címmel egy átfogó, eddig soha nem látott fegyvertörténeti kiállítás nyílt. Szintén a Vajdahunyad várban tekinthető meg az Iparművészeti Múzeum kerámia- és üveggyűjteményének luxusdarabjaiból összeállított válogatás Terítéken címmel.



A Ludwig Múzeum tereiben, a Metafizikus áthatolás egy zebrán elnevezésű kiállításon közel harminc kortárs képzőművész alkotása látható a természet és a vadászat kapcsolatáról.



A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ a híres, köztiszteletben álló vadász, Széchenyi Zsigmond özvegye által megőrzött fotóalbumok képanyagát állította ki, míg az intézmény természetfotó kiállítása, az Erzsébet téren valósult meg.



A Vásárosnaményi Hunor Vadászkiállítás október 23-ig várja az érdeklődőket.



Közölték, a világkiállításon bemutatott látványelemek döntő része hamarosan végső helyére kerül, múzeumokban és kiállítótermekben lesznek láthatók.



További részletek a csütörtöki programokról, a belépőjegyekről és megközelítési lehetőségekről a https://onewithnature2021.org honlapon.



MTI