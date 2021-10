Orbán: csak akkor maradhatunk meg, ha győzünk

Csak akkor maradhatunk meg és lehetünk sikeresek, ha győzünk, ez a törvény - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országházban, ahol Áder János államfővel állami kitüntetésben részesítette a tokiói olimpiai és paralimpiai játékokon érmet szerzett magyar sportolókat.

2021. október 15. 11:44

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon és a XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon eredményes sportolók és sportszakemberek állami kitüntetéseinek átadásán, az Országház Kupolatermében 2021. október 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A kormányfő a Kupolacsarnokban összegyűlt sportolók, edzők és sportvezetők előtt elmondott beszédében kiemelte: az olimpikonok és paralimpikonok győzelmeikkel mindenkinek példát adnak kitartásból és küzdőkészségből, amire szükség is van, mert Magyarország ma is embert próbáló feladatok előtt áll.



Hangsúlyozta: sportolóink mindannyiunkat büszkévé tesznek, megmutatják, milyen jó érzés magyarnak lenni.



Orbán Viktor kifejtette: a magyar nyelv a bajnok szóval fején találja a szöget, mert ez a szó eredetileg harcost jelent, olyan vitézekre használták, akik bátran léptek sorompóba, a győztes harcosoknak járt ez a megszólítás.



Úgy látja, a győzelem, a kiemelkedő teljesítmény nem szorul magyarázatra, vannak olyan pillanatok, amelyek magukért beszélnek. Különleges tisztelet jár a bajnokoknak, ők ma is a nemzet legkiválóbb tulajdonságait testesítik meg - fogalmazott.



Megjegyezte: mi magyarok úgy szeretjük az olimpiákat és a sportágakat, ahogy vannak, ha a nők női számokban, a férfiak pedig férfiszámokban indulnak, és nem jó, ha a teljesítménynek járó figyelem és tisztelet helyét más foglalja el.



A miniszterelnök a sport legnagyobb értékének azt nevezte, hogy képes kihozni a legjobbat az emberből, és a sportolók küldetése, hogy a legkiválóbbak legyenek, ezzel pedig bennünket is nagyobb teljesítményre késztethessenek, hogy a "kényelmes középszerűség kísértése" ne uralkodjon el rajtunk.



Különösen nagyra becsüljük sportolóinkat, mert olyan országunk van, amelyet megfosztottak a természeti erőforrásai döntő hányadától, így mindenünk, amink van, egyéni teljesítmény és munka eredménye - mondta.



Arról is beszélt, hogy az olimpia eszméje és a nemzeti érzés egy tőről fakad, mert nemzetek nélkül nincs olimpia, az olimpián a győztes nemzetének zászlaját húzzák a legmagasabbra, és az ő nemzetének himnuszát játsszák.

Állami kitüntetéseket kaptak az olimpiai és paralimpiai játékokon sikeres sportolók

Áder János köztársasági elnök - Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére - állami kitüntetéseket adományozott munkájuk, illetve pályafutásuk elismeréseként a Tokióban idén megrendezett XXXII. nyári olimpiai és paralimpiai játékokon kimagasló eredményeket elért sportolóknak, valamint felkészítő edzőiknek. A kitüntetéseket pénteken adták át az Országházban.

A XVI. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, illetve kiváló felkészítői munkája elismeréseként

A Magyar Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Kozák Danuta kajakozó és Szilágyi Áron kardvívó.



A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Csipes Ferenc válogatott edző.



A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Csipes Tamara kajakozó; Hosnyánszky Norbert vízilabdázó; Märcz Tamás András szövetségi kapitány; Varga Dénes Andor vízilabdázó; Vörös Zsuzsanna felkészítő edző.



A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Decsi András válogatott vezetőedző; Hadvina Dóra kajakozó; Kárász Anna kajakozó; Kopasz Bálint kajakozó; Lőrincz Tamás birkózó; Milák Kristóf úszó; Sike András válogatott edző; Somogyi Béla válogatott edző, Tótka Sándor kajakozó.



A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Berecz Zsombor vitorlázó; Dancsházy-Nagy Tamás válogatott vezetőedző; Korponai István János felkészítő edző; Lőrincz Viktor birkózó; Rasovszky Kristóf úszó; Siklósi Gergely párbajtőrvívó; Sós Csaba szövetségi kapitány, Varga Ádám kajakozó.



A Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Angyal Dániel vízilabdázó; Decsi Tamás kardvívó; Erdélyi Balázs vízilabdázó; Gangl Edina vízilabdázó;

Garda Krisztina vízilabdázó; Gémesi Csanád kardvívó; Gurisatti Gréta vízilabdázó; Gyöngyössy Anikó vízilabdázó; Hadvina Gergely felkészítő edző; Hárai Balázs vízilabdázó; Hárspataki Károly Gábor karatéka; Hüttner Csaba szövetségi kapitány; Hüvös Viktor felkészítő edző; Illés Anna Krisztina vízilabdázó; Jansik Szilárd vízilabdázó; Keszthelyi-Nagy Rita vízilabdázó; Kopaszné Demeter Irén felkészítő edző; Kovács László István felkészítő edző; Kovács Sarolta öttusázó; Leimeter Dóra vízilabdázó; Magyari Alda Manon vízilabdázó; Manhercz Krisztián Péter vízilabdázó; Mezei Tamás vízilabdázó; Nagy Viktor vízilabdázó; Parkes Rebecca Grace vízilabdázó; Pásztor Mátyás vízilabdázó; Rybanska Natasa vízilabdázó; Selmeci Attila válogatott edző; Szatmári András kardvívó; Szilágyi Dorottya vízilabdázó; Szücs Gabriella vízilabdázó; Tóth Krisztián cselgáncsozó; Vályi Vanda vízilabdázó; Vámos Márton György vízilabdázó; Vogel Soma vízilabdázó; Zalánki Gergő vízilabdázó.



A Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Kelemen Tamás válogatott edző; Matyus Zsolt felkészítő edző; Szokolai László válogatott edző; Téglásy György, az olimpiai csapat keretorvosa.



A Magyar Bronz Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Bíró Attila szövetségi kapitány; Fischer Mihály felkészítő edző; Kiss Marianna, az olimpiai csapat keretorvosa; Moldvay Ildikó, az olimpiai csapat gyógytornásza; Pavlik Attila, az olimpiai csapat keretorvosa; Pánczél Gábor Levente válogatott edző; Toman József, az olimpiai csapat keretorvosa; Vitéz László felkészítő edző.

A XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, illetve kiváló felkészítői munkája elismeréseként

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Dani Gyöngyi vívó; Krajnyák Zsuzsanna vívó; Pálos Péter asztaliteniszező.



A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Feczer Viktor felkészítő edző; Kovács Iván felkészítő edző.



A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Becsey János válogatott vezetőedző; Ekler Luca atléta; Illés Fanni úszó; Kiss Péter Pál kajakozó; Konkoly Zsófia úszó; Osváth Richárd Sándor vívó; Pap Marina Bianka úszó; Szalma László felkészítő edző; Veres Amarilla vívó.



A Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Dávid Krisztina sportlövő; Hajmási Éva Andrea vívó; Jancsik Árpád felkészítő edző; Madarászné Mező Boglárka vívó; Marsi Márton felkészítő edző; Pruzsina István felkészítő edző; Szabó Álmos felkészítő edző; Szirmai Benedek András felkészítő edző; Szvitacs Alexa Zsuzsa asztaliteniszező; Varga Katalin Eszter kajakozó.



A Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Csamangó Attila felkészítő edző.



A Magyar Bronz Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetésben részesült: Milgate Andrea Ágnes felkészítő edző; Nagy József felkészítő edző; Vitsek Iván felkészítő edző.



