A Jeine német nemzetiségi udvarház Budajenőn

A kormány 55 millió forinttal támogatta a budajenői Jeine német nemzetiségi udvarház kialakítását - hangzott el az intézmény pénteki átadásán.

2021. október 15. 23:23

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Jeine német nemzetiségi udvarház átadásán Budajenőn 2021. október 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Jövőre is pályázhatnak a nemzetiségi önkormányzatok kis értékű, 500 ezer forinttól kétmillió forintig terjedő beruházásaik támogatására - mondta az eseményen a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a budajenői Jeine német nemzetiségi udvarház átadásán. Soltész Miklós közölte: a kormány 500 millió forintra emelte a 2022-es kis értékű pályázatok keretösszegét. A pályázatokat november 11-én 16 óráig lehet benyújtani.

Hozzátette, hogy a kis értékű pályázatoknak a koronavírus-járvány időszaka alatt akkora sikere volt, hogy az elmúlt másfél évben 510 pályázatot sikerült támogatni 600 millió forinttal.



Idén a magyarországi német nemzetiségnek hozzávetőlegesen 3,2 milliárd forintból 80 településen, 90 beruházását tudta támogatni a kormány - fűzte hozzá az államtitkár.



A modernkori Európa pillérei

A vallás üldözésének bármilyen módja, legyen az nyílt vagy burkolt, elfogadhatatlan, elítélendő - összegezte az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága soros elnöksége idején A modernkori Európa pillérei - a vallási közösségek együttélése címmel Debrecenben rendezett vallásközi konferencia üzenetét záróbeszédében a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken.

Soltész Miklós azt mondta, a hívő embereknek fel kell emelni a szavukat másokért és magukért is. Mindenféle vallás nyílt vagy burkolt üldözését vissza kell utasítani - fűzte hozzá.



Ugyanakkor "nekünk vallásban, egyházban élő embereknek vissza kell utasítani mindenféle olyan vallási radikalizmust, szélsőséget, ami akár szóban, tanításban, akár sajnos tettekben is megjelenik" - hangoztatta az államtitkár.



Soltész Miklós utalt arra, hogy amikor a konferencián erről beszéltek, mások mellett a norvég nagykövet jelenlétében, Norvégiában egy szélsőséges iszlamista öt embert meggyilkolt.



Szomorú egybeesés, de talán megerősíti azt a törekvést, mennyire fontosak az ilyen megbeszélések a különböző keresztény, zsidó, muszlim felekezetek között, hogy adott esetben egymást is meg tudják védeni - hangoztatta.



Az államtitkár arra kérte a résztvevőket: vigyék el a tanácskozás üzenetét, hogy mind a magyar emberek, mind a magyar egyházak és közösségek, mind a magyar kormány fontosnak tarják ezeket a kérdéseket.



Ugyanakkor - tette hozzá - "mi nem szeretjük gyakorolni ezt a politikailag korrekt beszédet, mi nyíltan és tisztán szeretnénk fogalmazni, amiért sokszor támadást is kapunk, de úgy gondoljuk ez a becsületes, ez a tisztességes".



Soltész Miklós zárszavában kitért a tanácskozás egyik hangsúlyos megállapítására, hogy a vallásos emberek is részei a társadalomnak, értéket termelnek egyénileg és közösségben is.



Ebből kiindulva "megéri a kormányoknak, megéri az országoknak támogatni a vallásokat, az egyházakat materiális és lelki értelemben is. Nagy értéket képviselnek, és hozzájárulnak a társadalom megmaradásához is - hangoztatta az egyházügyi államtitkár a debreceni nemzetközi vallásközi konferencián.

