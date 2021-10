Magyar parancsnok a koszovói NATO-misszió élén

Átvette a parancsnokságot a koszovói NATO-misszió, a KFOR élén Kajári Ferenc. A Magyar Honvédség vezérőrnagya november elsejétől egy éven át lesz a KFOR 26., egyúttal az első magyar parancsnoka.

2021. október 15. 15:18

Kajári Ferenc vezérőrnagy a NATO KFOR missziójának 26., egyúttal első magyar parancsnoka beszédet mond a Pristinában tartott átadás-átvételi ünnepségen 2021. október 15-én. A KFOR feladata, hogy békés útra terelje az esetleges konfliktusokat a térségben. MTI/Bruzák Noémi

A pénteken Pristinában tartott átadás-átvételi ünnepségen Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka is részt vett.



Franco Federici vezérőrnagy, a KFOR leköszönő parancsnoka beszédében kitért arra, hogy parancsoksága alatt, az elmúlt egy évben nehezítette munkájukat a koronavírus-járvány is. Az olasz vezérőrnagy köszönetét és elismerését fejezte ki katonáinak helytállásukért.



Kajári Ferenc ünnepi beszédében nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy első magyar parancsnoka lehet a KFOR-nak. Ígéretet tett elődjének arra, hogy folytatja, és tovább fejleszti az általa megkezdett munkát.



Az ünnepség után a sajtónak nyilatkozva kiemelte: a NATO értékelése szerint a koszovói biztonsági helyzet stabil, de törékeny, amit az elmúlt napokban is megtapasztaltak, amikor egyoldalú intézkedések miatt fellángoltak az ellentétek a koszovói hatóságok és koszovói szerb tüntetők között. A KFOR figyelemmel kísérte az eseményeket - mondta -, és készen állt arra, hogy szükség esetén beavatkozzon a rend helyreállítása érdekében.



A KFOR a legnagyobb reagáló erő a térségben, amely képes és kész beavatkozni a biztonsági problémák megoldása érdekében - ismertette a vezérőrnagy, hozzátéve: a KFOR-nak és parancsokának az a feladata, hogy békés útra terelje az esetleges konfliktusokat a térségben.



Kajári Ferenc azt mondta, elsődleges terve, hogy minél hamarabb jó kapcsolatot alakítson valamennyi koszovói fél képviselőjével, vezetőjével. A parancsnok kiemelte: a KFOR a legelismertebb nemzetközi szervezet, amely a területen működik. Célja, hogy a következő egy évben is fenntartsa ezt az elismertséget - mondta a KFOR új parancsnoka.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Koszovó északi részén több mint 50 ezres szerb kisebbség él, amely szintén nem ismeri el a koszovói kormányt, így szerbiai dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket egyre kevésbé fogadnak el a koszovói hatóságok.



A KFOR a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő, amelynek most először van magyar parancsnoka.



Kajári Ferenc a KFOR állományát adó huszonnyolc ország (20 NATO-tag és 8 partnerország) katonájának a parancsnoka lesz. Katonái több hónapos felkészítés után a héten érkeztek Koszovóba. A hadszíntéren lévők számát tekintve Magyarországé a harmadik legnagyobb csapat.



Kajári Ferenc többször teljesített már külszolgálatot. Először 1996-ban a bosznia-hercegovinai rendezést támogató IFOR misszióban volt összekötő és felderítő tiszt, majd az Afrikai Unió szudáni missziójában szolgált európai uniós tanácsadóként, Afganisztánban pedig egy ciklusban az északi régió felderítő főnöke volt.

