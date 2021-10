Ejnye Rutte, ejnye

2021. október 15. 23:02

MTI/EPA/ANP/Bart Maat

Kemény jogállamisági kritikát fogalmazott meg az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló csoportja, a Velencei Bizottság Mark Rutte holland miniszterelnök kormányával szemben. Nocsak! (Ez ugyanaz a Mark Rutte, aki jogállami ügyekben a leghangosabb kritikus – ha Magyarországról van szó.) Az év elején derült ki, hogy Rutte kabinetje 2013 és 2019 között huszonhatezer holland szülőtől vonta meg – tévesen – a gyermekgondozási támogatást, sokukat teljesen ellehetetlenítve. A bizottság felrótta azt is, hogy a botrány során a kormánnyal kritikus képviselőket simán elhallgattatták. Magát a holland alkotmányt is bírálta a jelentés, mondván, ellehetetleníti a normakontrollt, a jogelemek bírói felülvizsgálatát. (Itt jegyzem meg, korábban a hágai kormány járványügyi intézkedései is ellenérzést váltottak ki. A holland nagyvárosokban napokig tartottak az erőszakos megmozdulások a bevezetett kijárási tilalom miatt. A tüntetésekről Rutte nemes egyszerűséggel kijelentette: az utcára vonulók bűnözőkként viselkedtek.)

Számunkra az egész azért igazán érdekes, merthogy pár hónapja Mark Rutte (akinek pártalapítványa 2019-ben több millió forinttal támogatta a Momentum kampányát) – a jogállamiság hiányára hivatkozva – pénzbüntetéssel fenyegette meg Magyarországot, sőt egy hazánk nélküli új Európai Unió ötletét is fölvetette. „Ha Magyarország kormánya kitart a pedofiltörvény mellett, akkor nincs keresnivalója az unióban. Térdre kell kényszerítenünk őket!” – javasolta a haragvó hollandus. Alighanem mély benyomással volt rá a kiváló honfitársnő, Judith Sargentini emlékezetes jelentése.

Pilhál György: Rutte is megkapta

MNO