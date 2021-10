A kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Dömötör Csaba: Budapest példája is mutatja, hogy akár egy év alatt is le lehet rombolni azt, amiért magyarok milliói egy évtizedet dolgoztak. Tanuljunk ebből, és ne hagyjuk, hogy a baloldal az országgal is megtegye azt, amit a fővárossal!

2021. október 16. 09:40