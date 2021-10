Megújult az apátistvánfalvi plébánia épülete

Soltész Miklós: a külsejében megszépült plébániaépület közösségi térként szolgál, naponta használják a helyi iskolások, civil közösségek is, éppen ezért szeretnék az épület belsejét is mielőbb felújítani.

2021. október 17. 18:42

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az apátistvánfalvi plébánia külsőleg megújult épülete előtt 2021. október 17-én. MTI/Varga György

A szlovén nemzetiségi közösség számára önkormányzatuk, iskoláik, intézményeik, civil szervezeteik mellett fontos megtartó ereje van hitéletük gyakorlásának is - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Vas megyei Apátistvánfalván, ahol átadta a római katolikus plébánia külsőleg felújított épületét.

Soltész Miklós hangsúlyozta: a szlovének által lakott Rába-vidéken, Szentgotthárdon, Felsőszölnökön és Alsószölnökön is megújulnak a katolikus egyház épületei, a térség átfogó fejlesztési programjának keretében pedig magyar és szlovén állam összefogásával hamarosan felújítják az apátistvánfalvai Harding Szent István templomot is.



Elmondta, hogy a külsejében megszépült plébániaépület közösségi térként szolgál, naponta használják a helyi iskolások, civil közösségek is, éppen ezért szeretnék az épület belsejét is mielőbb felújítani.



MTI