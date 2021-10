Mert a haza minden előtt (KGeri)

2021. október 19. 01:02

A változás elkezdődött, a java még csak most jön. A 106 egyéni jelölt és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltként munkát és feladatot kapott. És hozzá egy jó adag felelősséget. Segít ebben neki is, nekünk is, hogy tudjuk, mire szól ez a felhatalmazás. Először is egy régi-régi igazság kimondására. Négy szócska, ami 188 évvel ezelőtt született, de ma alapvetés kell legyen. Kölcsey négy szócskája: a haza minden előtt. Innen indulunk, ez a kályha. A haza érdeke a részérdekek előtt. A haza érdeke a pártérdekek előtt. A haza érdeke az egyéni érdekek és ambíciók előtt. Ehhez bizony áldozatokat kell hozni.

Nagyon köszönöm azt a rengeteg támogatást, amit azoktól kaptam, akik legszívesebben rám szavaztak volna az előválasztás második fordulójában is, de megértették, hogy most más a haza érdeke.

Lezárva az egymással való versengés korszakát, két feladatunk marad. Az egység. És a többség. Itt és most az egységből lesz a többség. Az ellenzéki pártok összefogásából, egységes fellépéséből lehet csak a kormányváltáshoz szükséges társadalmi többség. Mert a haza minden előtt.”

