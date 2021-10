A kormány nemzetben gondolkodik

A magyar kormány filozófiája, hogy nemzetben gondolkodik, hiszen az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn - jelentette ki a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Budapest IX. kerületében.

2021. október 19. 23:05

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes beszél a felújított Bolgár Művelődési Ház ünnepélyes átadásán 2021. október 19-én, a magyar-bolgár barátság napján. MTI/Bruzák Noémi

A magyar kormány filozófiája, hogy nemzetben gondolkodik, hiszen az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn - jelentette ki a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Budapest IX. kerületében.

Semjén Zsolt a magyar-bolgár barátság napján a felújított Bolgár Művelődési Ház ünnepélyes átadásán szólalt fel, a Vágóhíd utca 62. szám alatt.



Úgy fogalmazott, az emberiség nagyobb "megszegényesülését" el sem lehetne képzelni, mint hogyha eltűnnének a nemzetek: a magyar nem lenne magyar, a bolgár bolgár, a lengyel pedig lengyel.



A kormány az emberiség értékgazdagságának védelmében minden nemzetnek és nemzetiségnek a megmaradását és kiteljesedését szolgálja, így a Magyarországon őshonos tizenhárom nemzetiségét is - hangoztatta a miniszterelnök-helyettes.



Semjén Zsolt kiemelte, a magyar alkotmány is rögzíti, hogy az őshonos nemzetiségek államalkotó tényezők, ezért a magyarországi bolgárság tagja az egyetemes magyar nemzetnek és tagja az egyetemes bolgár nemzetnek.



Magyarország sajátos ország: a történelmi tragédiákból következően a magyarság jelentős része a határokon kívül él, ezért természetes, hogy a határon túli magyarság része az egyetemes magyarságnak. Ugyanígy az is természetes, hogy az őshonos nemzetiségek tagjai integráns részei mind a magyar nemzetnek, mind a saját anyanemzetüknek - mondta a miniszterelnök-helyettes.



Hozzátette, a nemzeti kisebbségeknek van egy különleges felelősségük is, hiszen egyszerre örökösei a magyar nemzet és az anyanemzet kultúrájának.



A magyarországi bolgárság Semjén Zsolt szerint olyan sajátos értékgazdagság örököse, amelyet kizárólag ez a közösség tud kimunkálni, megőrizni az egyetemes magyarságnak, bolgárságnak és emberiségnek.



Természetesnek nevezte, hogy Magyarország támogatja őshonos nemzetiségeit, amelyek hidat képeznek Magyarország és az anyanemzet között.



Azt mondta, hogy Magyarország és Bulgária kapcsolata harmonikus.



A megújult művelődési ház hirdeti a nemzetiségi kultúra nagyszerűségét - közölte a miniszterelnök-helyettes, hozzáfűzve: gondoskodott arról, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges további források a létesítmény méltó befejezéséhez.



Semjén Zsolt azt mondta, hogy a vadászati világkiállításon Bulgária építette fel az egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb pavilont.



Valeri Szimeonov, a bolgár nemzetgyűlés alelnöke felidézte, hogyan fogadták el a magyar-bolgár barátság napját.



Kijelentette, hogy Magyarországon összetartó, szilárd bolgár közösség él, amelynek tagjai őrzik hagyományaikat, tanítják gyermekeiket a bolgár nyelvre.



Azt mondta: rájött arra, hogy ezek az emberek többet érdemelnek, mint amennyit korábban Bulgáriától kaptak. Úgy vélekedett, hogy az elmúlt esztendőkben többet tettek a magyarországi bolgárokért, mint az elmúlt évtizedekben.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, hogy méltó bolgár központ épül fel a környéken, ez egyedülálló lesz egész Európában.



Varga Szimeon, az Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója szerint a bolgárok talán a mezőgazdaságban segítettek a legtöbbet Magyarországon: a bolgárkertészek meghonosították a zöldség-, így például a paradicsomtermesztést.

MTI