Gréczy letörte Márki-Zagyva szarvát

2021. október 19. 23:57

Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció képviselője bekiabál Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára napirend előtti kérdésre adott válasza közben az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. március 19-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor

Érkezett a parancs: eddig és ne tovább!

Gyurcsány egykori táskacipelője, a politikai életből dicstelenül távozó Gréczy Zsolt úgy érezte, hogy feltétlenül meg kell szólalnia a miniszterelnök-jelölti versenyfutás lezárultával. Méghozzá azért, hogy megértesse az eredmény láttán kissé elbizonytalanodott DK-s szavazókkal is, hogy valójában most mi a szituáció. Nincs ok a csüggedésre, hiszen minden a terv szerint halad.

„A vége 57-43. A megyék többségét Dobrev Klára nyerte. Két párt maradt állva az előválasztás végére: DK, Jobbik. A többi megindult valamiféle »átalakulás«, új értelmezés felé. Ez a ő dolguk. A második fordulóba végül egyetlen párt jelöltje jutott be: a DK jelöltje. Az előválasztás olyan lett, mint a forgóajtó. Volt, aki beszorult, volt, aki kiesett, volt, aki mire kijött, meg is szédült, és volt, aki simán bejutott.

A DK az első fordulóban megszerzett legtöbb egyéni körzetes indulással, valamint a 10 megye támogatásával még erősebb lett, és nem adta fel a baloldal képviseletét. És ha eddig bárki meg akarta volna kerülni, ez végképp lehetetlen. (…) Jön a listaállítás, ebben a szövetséges 6 párt fog dönteni.

Csak semmi csüggedés, Barátaim! Akik most azt hiszik, hogy legyőzték a DK-t, nem értik, hogy ez a párt mekkora eredményt ért el. Csak rá kell nézni a térképre és a jelöltek számára. (…)”

A kulcsmondatok a következők:

– Két párt maradt állva az előválasztás végére: DK, Jobbik.

– A DK az első fordulóban megszerzett legtöbb egyéni körzetes indulással, valamint a 10 megye támogatásával még erősebb lett, és nem adta fel a baloldal képviseletét.

– Jön a listaállítás, ebben a szövetséges 6 párt fog dönteni.

– Csak rá kell nézni a térképre és a jelöltek számára.

Ha ízlelgetjük Gréczy Zsolt bejegyzésének kiemelt mondatait, világosan látszik, hogy az előválasztás igazi győztese Gyurcsány Ferenc. Hiszen minden úgy alakult, ahogy szerette volna. Senkit ne tévesszen meg, hogy Márki-Zay Péter nyerte az előválasztást, hiszen ez a tény semmire sem kötelezi Gyurcsányt, gyakorlatilag, egy esetleges ellenzéki győzelem esetén az lenne a miniszterelnök, akire ő rábólint, mert a parlamenti többség szavazza meg, hogy ki legyen a miniszterelnök. Erre utalt Gréczy is, amikor azt írta, hogy hat párt fog dönteni. Márki-Zay vagy beáll a Gyurcsány által összeállított sorba, vagy mehet a levesbe. Egyelőre még szüksége van rá a nagy matadornak, de amint már nem így lesz, azonnal félre lesz állítva, be lesz darálva. De mivel Márki-Zay egy áljobboldali, karrierbaloldali, ezért neki ezzel nem lesz semmi problémája, könnyű szívvel fogja átverni a benne bízó ellenzéki szavazókat, mint ahogy már meg is tette: ellenzékváltásról beszélt, holott a DK megkerülhetetlenné vált, Gyurcsány jóváhagyása nélkül nem lehet gyakorlatilag semmit sem csinálni az ellenzéki térfélen.

Gréczy ezzel a bejegyzéssel bizony csúnyán letörte Márki-Zay szarvát, érkezett az utasítás Feritől: Eddig és ne tovább! Vagy megszoksz, vagy megszöksz…

Csépányi Balázs: Gréczy Zsolt letörte Márki-Zay szarvát

MNO