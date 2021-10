Református óvodát adtak át Sárospatakon

Református óvodát adtak át Sárospatakon szerdán, a létesítmény a kormány anyagi támogatásával a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében épült fel.

2021. október 20. 17:19

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramja keretében, a magyar kormány támogatásával felépült új református óvoda átadásán Sárospatakon 2021. október 20-án. MTI/Vajda János

Az Igaz Kincs Református Óvoda átadásán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta: a 2010 előtti kormányzat nem sokat törődött a vidékkel, különösen nem az egyházak fejlesztéseivel, azok tervezett beruházásaival.



Azóta azonban, a jelenlegi kormány által is képviselt szemléletváltás eredményeként Sárospatakon is megújultak az egyházi közösségek fontos terei, a templomok, a Református Kollégium intézményei, az általános iskolák és óvodák - sorolta.



Kiemelte: a református egyházzal közösen lebonyolított óvodafejlesztési program során az ország hatvan településén összesen 41 milliárd forintból valósultak meg beruházások.



Fontosnak nevezte, hogy a kereszténységből fakadó értékek, így a református egyház által közvetített lelkiség is helyet kapjon a közoktatási paletta minden szintjén, az alapok lerakását már óvodás korban el kell kezdeni.



Úgy fogalmazott: különösen nagy szükség van erre a háttérre, értékrendre most, amikor a világ és Európa más területeiről érkező keresztényi és nem keresztényi szemmel is elfogadhatatlan ideológiák próbálnak teret nyerni Magyarországon.



Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a kommunista hatalom hetven éve döntött arról, hogy leépíti és feldarabolja a Sárospataki Református Kollégiumot. Eltelt hét évtized, és mára újraépült az intézményrendszer, immár elérhető a teljes református oktatási paletta a nagy kultúrtörténeti múlttal rendelkező városban - jelentette ki.



Örvendetesnek nevezte, hogy éppen októberben, a reformáció hónapjában sikerült átadni az új intézményt, erősítve egy olyan szellemiséget, amely évszázadokon át megtartotta Magyarországot.



A kormány partnerként tekint az egyházakra, ennek Sárospatakon érezhető eredményei is vannak, az elmúlt években a helyi református egyházi közösségek 4,5 milliárd forint támogatást kaptak ingatlanjaik felújítására - tette hozzá.



A több mint 360 millió forintból megépült óvoda fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Rácsok András püspöki titkár arról beszélt, hogy az egyházkerület területén kilenc óvodaprojekt indult el két éve, ennek több mint a fele lezárult.

MTI