A kettős mércés EP-szélsőség

Győri Enikő nem emlékszik parlamenti vitára és felháborodásra azzal kapcsolatban, amikor a szocialista-liberális Gyurcsány-kormány idején, 2006 októberében, a rendőrség szétverte a 1956-os forradalomra emlékező békés tüntetőket. „A rendőrterror erői ma a legeurópaibb pártnak hazudják magukat, és az EP meg őket támogatja" - emelte ki a Fidesz képviselője

2021. október 20. 19:11

Győri Enikő – europarl.eu

Elég a kettős mércéből - jelentette ki Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője szerdán az EP szélsőségességről, szélsőjobboldaliságról rendezett vitájában.

Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában rámutatott: "felettébb érdekes, hogy az Európai Parlament ingerküszöbét csakis a szélsőjobboldali atrocitások érik el". Mint mondta, nem emlékszik parlamenti vitára és felháborodásra azzal kapcsolatban, amikor a szocialista-liberális Gyurcsány-kormány idején, 2006 októberében, a rendőrség szétverte a 1956-os forradalomra emlékező békés tüntetőket.

"A rendőrterror erői ma a legeurópaibb pártnak hazudják magukat, és az EP meg őket támogatja" - emelte ki a Fidesz képviselője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2016 szilveszterén migránsok tömegesen molesztáltak nőket Kölnben, amit a német sajtó aztán elhallgatott. "Madridban és Baszkföldön szélsőbalosok kövekkel dobálták nemrégiben a spanyol jobboldali Vox párt kampányeseményén résztvevő politikusokat, Milánóban és Torinóban anarchisták okoztak rendbontást, de mindezzel az EP nem foglalkozott" - tette hozzá.

"Elég a kettős mércéből és abból, hogy a baloldalnak csak közepe, a jobboldalnak meg csak széle van" - húzta alá Győri Enikő.

Az uniós parlament (EP) a jobboldali szélsőségesség és a rasszizmus Európában tapasztalható állítólagos erősödéséről rendezett plenáris vitájában Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa arról beszélt, hogy a közelmúltban az olasz fővárosban történt neofasiszta rendbontás is azt mutatja, hogy a szélsőjobboldali mozgalmak erősödése globális veszélyt jelent. A biztos kifejtette: Rómában a Covid-igazolvány általános bevezetése elleni tüntetésen újfasiszta csoportok rohamoztak meg egy szakszervezeti székházat. "Ez is azt bizonyítja, hogy a gyűlölet és az intolerancia nemcsak az internet legsötétebb bugyraiban és földalatti szervezetekben terjed, hanem egyre jobban bekerül a közéleti és a politikai fősodorba" - fogalmazott.

A szélsőséges Helena Dalli – commons.wikimedia.org



"Ez a jelenség egyre erősebben ássa alá az európai demokráciát és az uniós értékeket, ezért az EU-nak azonnal reagálnia kell a szélsőséges cselekményekre és az idegengyűlöltre" - tette hozzá.



A biztos közölte: az Európai Bizottság szembeszáll a problémával, fellép az online gyűlöletbeszéd ellen, szorgalmazza a terrorista tartalmak eltávolítását, és iránymutatást javasol a tartalmak szabályozásának előmozdítására. Emellett, tette hozzá, az uniós tagállamokkal együtt, közös, de jogilag nem kötelező érvényű definíciót kíván megállapítani az erőszakos szélsőséges mozgalmak meghatározására. A testület továbbá - a rasszizmus elleni cselekvési terv keretében - olyan jogalkotási intézkedéseket is javasol, amelyek a társadalmi és gazdasági sztereotípiákat is figyelembe veszik.



Helena Dalli hangsúlyozta: az antiszemitizmus elleni harc elsődleges fontosságú az Európai Unió számára, mégis, az európai zsidók 90 százaléka úgy érzi, hogy a velük szembeni gyűlölet erősödik Európában, ahogyan a muszlimellenesség is terjedőben van. Dalli aláhúzta: a gyűlöletbeszéd és az összeesküvés-elméletek egyértelműen a szélsőjobboldal jellemzői. Ezeket szerinte minden uniós tagállamnak tiltania kell, máskülönben jogsértési eljárásban részesülnek.



MTI