A bukásom az igazi botrány

A Madách Színház színművésze elképzelte, Gyurcsány Ferenc felesége hogyan értékelhette valójában az előválasztási vereséget.

„Bognár Zsolt, a Madách Színház színművésze elképzelte, Gyurcsány Ferenc felesége hogyan értékelhette valójában az előválasztási vereséget bizalmasai körében. Az biztos, hogy nem úgy, ahogyan azt a tegnapi sajtótájékoztatóján előadta!

Az előválasztást értékelő 12 perces sajtótájékoztatóján Dobrev Klára a plebsznek szóló beszédében az emberi hang utánzására képes papagájokat is megszégyenítő módon nem kétszer, nem háromszor, hanem pontosan 11-szer mondta el előre betanult mondatát. Ebben támogatásáról biztosította a győztes Márki-Zay Pétert közös céljukban, miszerint »leváltjuk Orbán Viktor kormányát és utána lebontjuk Orbán rendszerét«. Bármely mezei Hullámos, de még egy Jákó, vagy Barátpapagáj is elégedetten csettintene a nyelvével az ilyen fogalmazási, ismétlési és retorikai bravúr hallatán.

A Demokratikus Koalíció elnökét, Ferenc testvért idézem saját, hatalmi regnálásának időszakából »Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk az nem igaz«. Élek a gyanúperrel, hogy kedves felesége Márki-Zay előválasztási győzelmének észlelésekor, a hivatalos sajtótájékoztatója előtt szűk »demokratikus« körben elmondta, mit gondol valójában

A valószínűsíthető dobrevi igazságbeszéd:

»Kedves kollégák! Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban azt megtettük. Jakab, Fekete-Győr terv szerint ment a levesbe, Karácsony meg tudjátok, hogy úgy fütyült volna ahogy a Feri akarja, erre jött ez a hogy is mondta Oszkó elvtárs, ja igen, szóval jött ez a futóbolond Márki, ráadásul ez a tesze-tosza Bürgermeister épp a legrosszabbkor dobta be a törölközőt, pedig sms-ben még azt is garantáltuk neki, hogy nem ássuk el.

Vághatnék én is sírós arcot, mint Feri a monorierdői vonatbalesetnél, de nem teszem, mert megbízóink végül is ezt a hétgyerekest választották. Én nem olyan anyagból vagyok gyúrva. Még hogy a Márki-Zay lenne független és kívülálló? Az eszem megáll.

Pedig többször, bátran még azt is kimondtam, hogy Márki-Zay alkalmatlan, de arra nem számíthattunk, hogy az igazodási pontunkat jelentő brüsszeliták és csatolt részeik hirtelen zavarukban a második fordulóban győztesnek szavaztatják meg. Nincsen sok választás. Azért nincsen mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában a Ferin kívül már másodszor csinálunk ilyen böszmeséget. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Most itt állok előttetek és egy óra múlva bejelentem, hogy a DK támogatja ezt a kizárólag tőlünk függő futóbolondot.

Pedig fantasztikus lett volna politikát csinálnom. Fantasztikus lett volna egy országot vezetni. Ne áltassuk itt egymást. A bukásom az igazi botrány. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Hiába hazudtunk az ellenzék egységéről reggel, délben, meg este. Hiszen a kormányzás kizárólag csak az én vezetésemmel lett volna szivárványos opció.

Azt mondom, vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort, hogy ezt a kudarcot elviselhessük és most megyek és elmondom a kameráknak, hogy 'repesek' az örömtől, amiért szégyenszemre ezt a vásárhelyi 'kormány rángatót' támogathatjuk a miniszterelnöki ambícióinak elérésében. A továbbiakban szerintem én nem köllök ehhez a kutyakomédiához. Ahhoz más kell. És utána ugyanúgy, mint a hites uram, én is írok majd kibaszott jó könyveket a modern baloldalról«. ...”

